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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/mogilevym-1577220760.html
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
МВД Белоруссии задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу в окрестностях Могилева, изъяты фрагменты зажигательного устройства, сообщила... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:13
2020-09-14T16:39
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
могилевская область
могилев
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a>, изъяты фрагменты зажигательного устройства, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова."ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", - сообщила Чемоданова журналистам.Пресс-секретарь добавила, что у участников отряда был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции."Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", - отметила Чемоданова.По ее словам, сотрудниками 11-го управления (по <a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевской области</a>) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза, уточнила пресс-секретарь.В отношении четырех активных участников группировки возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств. За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт и т.д.), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, предупредила Чемоданова.
https://ria.ru/20200901/provokatsiya-1576588059.html
"Партизаны Могилева"... подобные боевые - овощи с идеологией, помогли захватить власть на Украине, убивая своих граждан.
157
Айтишники дёрнули из страны, теперь спортсменов изведут. Думаю, трактористам стоит задуматься. Их навыки могут расцениваться, как подготовка к захвату бронетехники.
156
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могилевская область
могилев
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мвд белоруссии, могилевская область, могилев, в мире

Под Могилевом задержали отряд "партизан"

16:13 14.09.2020 (обновлено: 16:39 14.09.2020)
24608
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу в окрестностях Могилева, изъяты фрагменты зажигательного устройства, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", - сообщила Чемоданова журналистам.
Пресс-секретарь добавила, что у участников отряда был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.
"Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", - отметила Чемоданова.
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:29Протесты в Белоруссии
В Могилеве активист устроил провокацию на школьной линейке
По ее словам, сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза, уточнила пресс-секретарь.
В отношении четырех активных участников группировки возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств. За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт и т.д.), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, предупредила Чемоданова.
4012188842
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМогилевская областьМогилевВ мире
Популярные комментарии
"Партизаны Могилева"... подобные боевые - овощи с идеологией, помогли захватить власть на Украине, убивая своих граждан.
14 сентября, 16:29
ЯМЫ ВолныЯМЫ Волны
14511118
Айтишники дёрнули из страны, теперь спортсменов изведут. Думаю, трактористам стоит задуматься. Их навыки могут расцениваться, как подготовка к захвату бронетехники.
14 сентября, 16:27
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
146118126
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