https://ria.ru/20200914/mogilevym-1577220760.html

Под Могилевом задержали отряд "партизан"

МВД Белоруссии задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу в окрестностях Могилева, изъяты фрагменты зажигательного устройства, сообщила... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:13

2020-09-14T16:13

2020-09-14T16:39

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мвд белоруссии

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a>, изъяты фрагменты зажигательного устройства, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова."ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", - сообщила Чемоданова журналистам.Пресс-секретарь добавила, что у участников отряда был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции."Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", - отметила Чемоданова.По ее словам, сотрудниками 11-го управления (по <a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевской области</a>) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза, уточнила пресс-секретарь.В отношении четырех активных участников группировки возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств. За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт и т.д.), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, предупредила Чемоданова.

https://ria.ru/20200901/provokatsiya-1576588059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, могилевская область, могилев, в мире