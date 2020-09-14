https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных
МВД Белоруссии подтвердило факт стрельбы во время акции протеста в Минске и сообщило о задержании свыше 400 участников. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:21
2020-09-14T04:21
2020-09-14T04:21
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
игорь петришенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> МВД Белоруссии подтвердило факт стрельбы во время акции протеста в Минске и сообщило о задержании свыше 400 участников.По данным ведомства, один из сотрудников правоохранительных органов произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это произошло в тот момент, когда протестующие пытались отбить задержанных.При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих.Протесты завершеныВ Минске на акциях протеста по состоянию на 19:00 13 сентября задержали свыше 400 участников, сообщило также МВД Белоруссии.В ведомстве подчеркнули, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Некоторое время спустя, акции подошли к концу и в Минске.Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.Водомет в БрестеПресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> также заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения."С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе."Активно протестующие родители"МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей".Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.Заявление координационного совета оппозицииКоординационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, со своей стороны, осудил применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призвал силовиков не прятать лица под масками.Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии, заявили представители оппозиции. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам".Акции протестаВ Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.По данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577130426.html
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html
https://ria.ru/20200911/besporyadki-1577108486.html
https://ria.ru/20200911/vybory-1577105725.html
il.1964
Почему в Белоруссии не закрыты посольства Латвии, Литвы , Эстонии, Украины и Польши? Именно они финансируют бандитов которые шастают на улицах.
112
il.1964
ЕС ведёт войну против белорусского народа, а эти протестующие являются Западными террористами и диверсантами. Может пора открыть глаза и начать применять по отношению к террористам Силу сопоставимую национальной безопасности Беларуси?
90
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии подтвердило факт стрельбы во время акции протеста в Минске и сообщило о задержании свыше 400 участников.
По данным ведомства, один из сотрудников правоохранительных органов произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это произошло в тот момент, когда протестующие пытались отбить задержанных.
При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих.
Протесты завершены
В Минске на акциях протеста по состоянию на 19:00 13 сентября задержали свыше 400 участников, сообщило также МВД Белоруссии.
В ведомстве подчеркнули, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Некоторое время спустя, акции подошли к концу и в Минске.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.
Водомет в Бресте
Пресс-служба МВД Белоруссии
также заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения.
"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе.
"Активно протестующие родители"
МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей".
Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко
заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии
, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
Заявление координационного совета оппозиции
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, со своей стороны, осудил применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призвал силовиков не прятать лица под масками.
Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии, заявили представители оппозиции. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам".
Акции протеста
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.