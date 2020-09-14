https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных

МВД Белоруссии подтвердило факт стрельбы во время акции протеста в Минске и сообщило о задержании свыше 400 участников. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T04:21

2020-09-14T04:21

2020-09-14T04:21

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

игорь петришенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577181323_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_d2be6823e123a1d76f2ee22a6182d643.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> МВД Белоруссии подтвердило факт стрельбы во время акции протеста в Минске и сообщило о задержании свыше 400 участников.По данным ведомства, один из сотрудников правоохранительных органов произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это произошло в тот момент, когда протестующие пытались отбить задержанных.При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих.Протесты завершеныВ Минске на акциях протеста по состоянию на 19:00 13 сентября задержали свыше 400 участников, сообщило также МВД Белоруссии.В ведомстве подчеркнули, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Некоторое время спустя, акции подошли к концу и в Минске.Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.Водомет в БрестеПресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> также заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения."С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе."Активно протестующие родители"МВД Белоруссии предупредило, что будет "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении "активно протестующих родителей".Ранее власти страны критиковали участников акций оппозиции, которые приводят с собой на протесты маленьких детей. В частности, заместитель премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.Заявление координационного совета оппозицииКоординационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, со своей стороны, осудил применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призвал силовиков не прятать лица под масками.Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии, заявили представители оппозиции. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам".Акции протестаВ Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.По данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577130426.html

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577121946.html

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html

https://ria.ru/20200911/besporyadki-1577108486.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577105725.html

il.1964 Почему в Белоруссии не закрыты посольства Латвии, Литвы , Эстонии, Украины и Польши? Именно они финансируют бандитов которые шастают на улицах. 112

il.1964 ЕС ведёт войну против белорусского народа, а эти протестующие являются Западными террористами и диверсантами. Может пора открыть глаза и начать применять по отношению к террористам Силу сопоставимую национальной безопасности Беларуси? 90

6

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире