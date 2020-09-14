https://ria.ru/20200914/meksika-1577226436.html
Власти Мексики открывают для туристов древние города майя
В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:56
2020-09-14T17:56
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/mexico-ruins-teotihuacan-pyramids-ruins" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.При условии, что одновременно на территории достопримечательностей смогут находиться лишь 30 процентов от числа обычного числа путешественников. Всем туристам на входе придется пройти термометрию, носить маски и часто пользоваться санитайзерами для рук.Пирамиды Теотиуакан начали принимать гостей в конце прошлой недели, древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица – 14 сентября.
https://ria.ru/20200826/meksika-1576290280.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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