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https://ria.ru/20200914/meksika-1577226436.html
Власти Мексики открывают для туристов древние города майя
В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:56
2020-09-14T18:04
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мексика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/mexico-ruins-teotihuacan-pyramids-ruins" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.При условии, что одновременно на территории достопримечательностей смогут находиться лишь 30 процентов от числа обычного числа путешественников. Всем туристам на входе придется пройти термометрию, носить маски и часто пользоваться санитайзерами для рук.Пирамиды Теотиуакан начали принимать гостей в конце прошлой недели, древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица – 14 сентября.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мексика

Власти Мексики открывают для туристов древние города майя

17:56 14.09.2020 (обновлено: 18:04 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ХовановЭль-Кастильо - главное сооружение комплекса Тулум
Эль-Кастильо - главное сооружение комплекса Тулум - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Хованов
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя, сообщает Travel and Leisure.
При условии, что одновременно на территории достопримечательностей смогут находиться лишь 30 процентов от числа обычного числа путешественников.
Всем туристам на входе придется пройти термометрию, носить маски и часто пользоваться санитайзерами для рук.
Пирамиды Теотиуакан начали принимать гостей в конце прошлой недели, древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица – 14 сентября.
Плавучие сады Сочимилько в Мехико - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 00:10Туризм
В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
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