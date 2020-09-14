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Кадыров поздравил Медведева с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, отметив, что чеченский народ благодарен ему за внимание... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:15
2020-09-14T12:15
дмитрий медведев
рамзан кадыров
грозный
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> поздравил зампреда Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank">Дмитрия Медведева</a> с днем рождения, отметив, что чеченский народ благодарен ему за внимание к региону."За плечами Дмитрия Анатольевича колоссальный опыт работы на государственной службе. Занимая должность премьер-министра страны, он внес весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы России. Сегодня Дмитрий Анатольевич успешно курирует работу по развитию оборонного комплекса и государственной безопасности", - написал он в соцсети "<a href="https://vk.com/ramzan" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Кадыров подчеркнул, что чеченский народ благодарен Медведеву за внимание к региону, содействие в его развитии."Он неоднократно приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозный</a>, на месте вникал в ситуацию и оказывал всестороннюю поддержку в решении сложных вопросов социально-экономического развития ЧР. Я от души поздравляю Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаю ему счастья, здоровья и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины – России", - добавил глава Чечни.Медведеву в понедельник исполняется 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.
https://ria.ru/20200914/medvedev-1577199524.html
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дмитрий медведев, рамзан кадыров, грозный, общество

Кадыров поздравил Медведева с днем рождения

12:15 14.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, отметив, что чеченский народ благодарен ему за внимание к региону.
"За плечами Дмитрия Анатольевича колоссальный опыт работы на государственной службе. Занимая должность премьер-министра страны, он внес весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы России. Сегодня Дмитрий Анатольевич успешно курирует работу по развитию оборонного комплекса и государственной безопасности", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров подчеркнул, что чеченский народ благодарен Медведеву за внимание к региону, содействие в его развитии.
"Он неоднократно приезжал в Грозный, на месте вникал в ситуацию и оказывал всестороннюю поддержку в решении сложных вопросов социально-экономического развития ЧР. Я от души поздравляю Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаю ему счастья, здоровья и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины – России", - добавил глава Чечни.
Медведеву в понедельник исполняется 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:04
Володин поздравил Медведева с днем рождения
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Дмитрий МедведевРамзан КадыровГрозныйОбщество
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