Кадыров поздравил Медведева с днем рождения
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, отметив, что чеченский народ благодарен ему за внимание к региону.
"За плечами Дмитрия Анатольевича колоссальный опыт работы на государственной службе. Занимая должность премьер-министра страны, он внес весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы России. Сегодня Дмитрий Анатольевич успешно курирует работу по развитию оборонного комплекса и государственной безопасности", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров подчеркнул, что чеченский народ благодарен Медведеву за внимание к региону, содействие в его развитии.
"Он неоднократно приезжал в Грозный, на месте вникал в ситуацию и оказывал всестороннюю поддержку в решении сложных вопросов социально-экономического развития ЧР. Я от души поздравляю Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаю ему счастья, здоровья и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины – России", - добавил глава Чечни.
Медведеву в понедельник исполняется 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.
Вчера, 11:04Володин поздравил Медведева с днем рождения