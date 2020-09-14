https://ria.ru/20200914/medvedev-1577199524.html
Володин поздравил Медведева с днем рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, отметив его открытость, готовность к диалогу... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:04
2020-09-14T11:04
2020-09-14T11:04
дмитрий медведев
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> поздравил зампреда Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank">Дмитрия Медведева</a> с днем рождения, отметив его открытость, готовность к диалогу и умение слышать разные мнения."Поздравляю вас с днем рождения. Интересы и благополучие России, наших граждан для вас главное, и вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности. Ваша открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения – важные качества", - говорится в поздравлении председателя палаты, которое опубликовано на сайте Госдумы.Также Володин пожелал Медведеву здоровья и успехов на благо России.Медведеву в понедельник исполняется 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.
https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
поздравил зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева
с днем рождения, отметив его открытость, готовность к диалогу и умение слышать разные мнения.
"Поздравляю вас с днем рождения. Интересы и благополучие России, наших граждан для вас главное, и вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности. Ваша открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения – важные качества", - говорится в поздравлении председателя палаты, которое опубликовано на сайте Госдумы.
Также Володин пожелал Медведеву здоровья и успехов на благо России.
Медведеву в понедельник исполняется 55 лет. В 2008-2012 годах он занимал пост президента России, затем в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.