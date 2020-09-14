https://ria.ru/20200914/meditsina-1577211676.html

Третья Всероссийская конференция "Орфаника"

16 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Третья Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.

2020-09-14T14:22

2020-09-14T14:22

2020-09-14T14:22

анонсы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1577211676.jpg?1600082559

<strong>К участию приглашены:<br></strong>- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;<br>- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;<br>- главный внештатный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина ПЕТЕРКОВА.<br><br>Основное направление конференции – орфанная настороженность в клинической практике. <br>В ходе мероприятия будут освещены вопросы диагностики наследственных болезней в эндокринологии, эндокринной патологии в практике врача-генетика, компьютерной поддержки в диагностике наследственных болезней, инновационные подходы к лечению "редких" пациентов, в том числе с СМА, особенности генетической диагностики, проблемы клинического полиморфизма орфанных заболеваний, аутовоспалительных наследственных заболеваний, а также другие задачи профилактики и лечения наследственных заболеваний.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="http://ormiz.ru/orfanica/videotransliatsiya" target="_blank">на сайте.</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы