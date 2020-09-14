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Третья Всероссийская конференция "Орфаника"
16 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Третья Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
2020-09-14T14:22
2020-09-14T14:22
анонсы
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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1577211676.jpg?1600082559
<strong>К участию приглашены:<br></strong>- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;<br>- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;<br>- главный внештатный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина ПЕТЕРКОВА.<br><br>Основное направление конференции – орфанная настороженность в клинической практике. <br>В ходе мероприятия будут освещены вопросы диагностики наследственных болезней в эндокринологии, эндокринной патологии в практике врача-генетика, компьютерной поддержки в диагностике наследственных болезней, инновационные подходы к лечению "редких" пациентов, в том числе с СМА, особенности генетической диагностики, проблемы клинического полиморфизма орфанных заболеваний, аутовоспалительных наследственных заболеваний, а также другие задачи профилактики и лечения наследственных заболеваний.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="http://ormiz.ru/orfanica/videotransliatsiya" target="_blank">на&nbsp;сайте.</a></strong>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Третья Всероссийская конференция "Орфаника"

14:22 14.09.2020
36
16 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Третья Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина ПЕТЕРКОВА.

Основное направление конференции – орфанная настороженность в клинической практике.
В ходе мероприятия будут освещены вопросы диагностики наследственных болезней в эндокринологии, эндокринной патологии в практике врача-генетика, компьютерной поддержки в диагностике наследственных болезней, инновационные подходы к лечению "редких" пациентов, в том числе с СМА, особенности генетической диагностики, проблемы клинического полиморфизма орфанных заболеваний, аутовоспалительных наследственных заболеваний, а также другие задачи профилактики и лечения наследственных заболеваний.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
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