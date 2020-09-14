Третья Всероссийская конференция "Орфаника"
16 сентября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Третья Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина ПЕТЕРКОВА.
Основное направление конференции – орфанная настороженность в клинической практике.
В ходе мероприятия будут освещены вопросы диагностики наследственных болезней в эндокринологии, эндокринной патологии в практике врача-генетика, компьютерной поддержки в диагностике наследственных болезней, инновационные подходы к лечению "редких" пациентов, в том числе с СМА, особенности генетической диагностики, проблемы клинического полиморфизма орфанных заболеваний, аутовоспалительных наследственных заболеваний, а также другие задачи профилактики и лечения наследственных заболеваний.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина ПЕТЕРКОВА.
Основное направление конференции – орфанная настороженность в клинической практике.
В ходе мероприятия будут освещены вопросы диагностики наследственных болезней в эндокринологии, эндокринной патологии в практике врача-генетика, компьютерной поддержки в диагностике наследственных болезней, инновационные подходы к лечению "редких" пациентов, в том числе с СМА, особенности генетической диагностики, проблемы клинического полиморфизма орфанных заболеваний, аутовоспалительных наследственных заболеваний, а также другие задачи профилактики и лечения наследственных заболеваний.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.