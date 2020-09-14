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https://ria.ru/20200914/makron-1577217250.html
Макрон призвал расследовать ситуацию с Навальным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что России следует внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:32
2020-09-14T15:32
госпитализация алексея навального
россия
эммануэль макрон
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
франция
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что России следует внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон и Путин в понедельник провели телефонный разговор."От России требуется разъяснение в вопросе надежного и транспарантного расследования", - говорится в сообщении.Макрон заявил Путину, что Франция солидарна с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> в отношении шагов, которые необходимо предпринять в связи с инцидентом с Навальным.Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Макроном подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Президент РФ отметил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача Германией материалов России. Президенты РФ и Франции также условились способствовать определению параметров возможного взаимодействия с европейскими партнерами по ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577216550.html
https://ria.ru/20200914/makron-1577213233.html
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россия
франция
германия
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госпитализация алексея навального, россия, эммануэль макрон, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, в мире

Макрон призвал расследовать ситуацию с Навальным

15:32 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что России следует внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон и Путин в понедельник провели телефонный разговор.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:24
Путин заявил Макрону о неуместности обвинений в ситуации с Навальным
"От России требуется разъяснение в вопросе надежного и транспарантного расследования", - говорится в сообщении.
Макрон заявил Путину, что Франция солидарна с Германией в отношении шагов, которые необходимо предпринять в связи с инцидентом с Навальным.
Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Макроном подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Президент РФ отметил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача Германией материалов России. Президенты РФ и Франции также условились способствовать определению параметров возможного взаимодействия с европейскими партнерами по ситуации с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 14:46
Макрон рассказал Путину о результатах анализов Навального
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЭммануэль МакронАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияВ мире
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