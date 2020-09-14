https://ria.ru/20200914/lyubytino-1576781446.html

Ретрит в новгородских лесах. От кафе с беседкой до базы отдыха и фермы

Предприниматель Юлия Устинова уже пять лет управляет базой семейного отдыха на берегу реки Мста. В интервью РИА Новости она рассказала, как в новгородских лесах РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:38

2020-09-14T12:38

2020-09-14T12:38

корпорация мсп

мсп банк

новгородская область

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Предприниматель Юлия Устинова уже пять лет управляет базой семейного отдыха на берегу реки Мста. В интервью РИА Новости она рассказала, как в новгородских лесах нашла лучшее место для отдыха и как работа помогла ей воплотить детские мечты. База отдыха "Любытино-Хутор" расположена в 180 километрах от Новгорода. Рядом – горнолыжный курорт "Любогорье" и музей "Славянская деревня Х века", созданный силами местного краеведческого музея и Новгородского университета. В десяти километрах есть природные водопады, не говоря уже о красивых природных ландшафтах вокруг, ягодах и грибах в местном лесу. Благодаря комплексу, который открыла Юлия, сюда стали приезжать туристы: одни наслаждаются тишиной и природой, другие исследуют достопримечательности, третьи отправляются на горнолыжный курорт, где летом, кстати, тоже есть, чем заняться."Из этих мест родом семья моего мужа Андрея. Его бабушка местная, и он в детстве, живя в Санкт-Петербурге, каждое лето приезжал сюда", – рассказывает Юлия. Семья ее живет в Санкт-Петербурге, но территорией вдоль берега реки Мста супруги владеют уже 10 лет. Когда-то Андрей с компаньоном использовали земли под сельское хозяйство. Потом владения какое-то время пустовали. В 2015 году Юлия решила открыть здесь небольшое кафе, что называется, для своих. Но очень быстро стало понятно, что нужно расширяться. "Мы чувствовали, что гости приезжают сюда с удовольствием, – вспоминает предпринимательница. – И когда у нас уже было кафе с открытой верандой и 4 беседки, решили действовать. За год построили семь гостевых домов, потом мини-гостиницу с шестью номерами, а в прошлом году добавили еще 15 номеров. Сейчас мы единовременно можем разместить порядка 65 человек. У нас все номера с отдельным входом и открытой верандой, на каждой стоит уличная мебель. На территории можно воспользоваться мангалом. За год у нас отдыхает больше двух тысяч человек".Юлия рассказывает, что с детства хотела заниматься творчеством, но в итоге выбрала профессию инженера-энергетика. "Теперь я могу воплотить свои мечты – подхожу к этой работе творчески. Например, сама придумывала, какими должны быть домики, оформляла интерьер нашего ресторана. Это мой первый бизнес, и мне очень нравится". Одной из главных проблем на первых порах были плохие дороги. Далеко не все путешественники решались преодолеть две-три сотни километров на своих машинах. Однако с годами проблему решили. Теперь гости спокойно приезжают на машинах из Санкт-Петербурга и Москвы. Благодаря туристическому комплексу, в Любытино появились новые рабочие места. По словам Юлии, все ее сотрудники - из числа местных жителей. За пять лет работы облагородили пляж, который примыкает к территории. Теперь там можно кататься на лодках и брать напрокат катер. Единственная проблема – мусор, который приходится ежедневно убирать в летний период. "Досадно, что мы много мусора выносим… Пытаемся с этим бороться, делаем, что можем", – делится Юлия.С особым удовольствием предприниматель рассказывает о кулинарных экспериментах. "Кухня – это настоящее "сердце" нашей базы отдыха. Мы возрождаем старинные традиции. Например, варим "крошево", то есть щи из серой квашеной капусты. Многие не знают, что это такое, но когда пробуют, потом уже специально к нам ездят, чтобы их поесть. Или делаем царскую уху из осетрины и форели", – рассказывает Юлия. В округе работают несколько фермеров, у которых она закупает продукты. Да и на самой базе отдыха есть хозяйство: стадо порядка 70 голов и свой огород, где растут огурцы, перцы и разная зелень. В 2019 году Юлия Устинова взяла кредит по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития в <a href="https://mspbank.ru/credit-low/" target="_blank">МСП Банке</a>, который предложил специальные условия – 8,5% годовых. Благодаря этим деньгам, предприниматель смогла купить новую технику на кухню, поварам теперь будет проще работать. Приобрели также холодильники и мини-бары для номеров – об этом просили гости, которые приезжают отдыхать сюда на несколько дней. Но главное, что удалось сделать – это выкупить электроподстанцию. "У нас все завязано на электричестве, расходы большие, так что теперь будем значительно экономить", - объясняет она.В ближайших планах у Юлии – открытие фермерского магазина, для которого она уже присматривает оборудование. Говорит, что местные продукты продаются на базе и сейчас, но ей хочется, чтобы все было сделано профессионально, а главное – удобно для гостей. Сейчас поддержке предпринимателей из сферы внутреннего туризма уделяется особое внимание, что позволит сделать индустрию максимально открытой для гостей, давая при этом малому и среднему бизнесу возможность зарабатывать и развиваться. Этим, в том числе, займутся Корпорация МСП и дочерний МСП Банк совместно с Ростуризмом в рамках подписанной недавно дорожной карты. Кроме того, на днях Ростуризм объявил о запуске новой меры поддержки предпринимательских инициатив в сфере внутреннего туризма. Ведомство будет софинансировать проекты, которые предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и внедряют инновационные решения в отрасли. В частности, поддержку получат проекты в сфере экотуризма, которые связаны с созданием некапитальных средств размещения, позволяющих комфортно и недорого отдыхать на природе.

https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новгородская область