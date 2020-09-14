https://ria.ru/20200914/luzhniki-1577193167.html

Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством

Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:03

2020-09-14T09:03

2020-09-14T09:03

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Энергетики обеспечат необходимыми мощностями новые объекты спортивного комплекса "Лужники", - сообщил Бирюков.Он отметил, что всего планируется выдать свыше 8,8 МВт мощности."Энергетики уже подключили к сетям ледовый дворец "Кристалл", для электроснабжения которого были построены две трансформаторные подстанции. Они оборудованы устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналами связи и передачи данных, организован автоматизированный учет электроэнергии", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что до конца года будут завершены работы по подключению к сетям крупнейшего в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> теннисного центра и увеличению мощности для спортзала "Дружба".Для электроснабжения зданий установят четыре трансформаторные подстанции и проложат в общей сложности около 4,5 километра кабельных линий.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по обеспечению электроэнергией спортивного зала "Дружба" планируется завершить в первом квартале 2021 года.

https://ria.ru/20191117/1561039099.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, европа, общество