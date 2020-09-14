https://ria.ru/20200914/kuzbass-1577192742.html

Тело погибшего в шахте Кузбасса горняка подняли на поверхность

Тело горняка, погибшего в шахте "Чертинская-Коксовая" из-за обрушения кровли в штреке в результате выброса угля и газа, подняли на поверхность, поиски второго... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:49

2020-09-14T08:49

2020-09-14T08:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белово

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Тело горняка, погибшего в шахте "Чертинская-Коксовая" из-за обрушения кровли в штреке в результате выброса угля и газа, подняли на поверхность, поиски второго горняка продолжаются, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.Сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что один горняк погиб, еще с одним связь потеряна. Проходка и добыча на шахте остановлены. Позже прокуратура региона подтвердила смерть одного горняка и поиски другого."В 5:45… (01.45 мск ) поступило сообщение, что в горной выработке одного из угольных предприятий в городе <a href="http://ria.ru/location_Belovo/" target="_blank" data-auto="true">Белово</a> произошел внезапный выброс угля и газа. В забое находились четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое… были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Горноспасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия 53-летнего шахтера. По данному факту следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".

https://ria.ru/20200914/kuzbass-1577192485.html

https://ria.ru/20200815/1575827914.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия