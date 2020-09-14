Тело погибшего в шахте Кузбасса горняка подняли на поверхность
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Шахтер. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости. Тело горняка, погибшего в шахте "Чертинская-Коксовая" из-за обрушения кровли в штреке в результате выброса угля и газа, подняли на поверхность, поиски второго горняка продолжаются, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что один горняк погиб, еще с одним связь потеряна. Проходка и добыча на шахте остановлены. Позже прокуратура региона подтвердила смерть одного горняка и поиски другого.
"В 5:45… (01.45 мск ) поступило сообщение, что в горной выработке одного из угольных предприятий в городе Белово произошел внезапный выброс угля и газа. В забое находились четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое… были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Горноспасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия 53-летнего шахтера. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.
Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
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