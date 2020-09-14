https://ria.ru/20200914/kuzbass-1577192485.html

Прокуратура подтвердила гибель горняка при обрушении на шахте в Кузбассе

Прокуратура Кузбасса подтвердила смерть одного горняка на шахте "Чертинская-Коксовая", где обрушилась кровля штрека, ведутся поиски пропавшего горняка, по... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:42

2020-09-14T08:42

2020-09-14T08:43

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg

<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кузбасса</a> подтвердила смерть одного горняка на шахте "Чертинская-Коксовая", где обрушилась кровля штрека, ведутся поиски пропавшего горняка, по данному факту проводится проверка.Сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что один горняк погиб, еще с одним связь потеряна. Проходка и добыча на шахте остановлены."Сегодня, 14 сентября, утром в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уточняется, что для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. Ведение горных работ в шахте приостановлено. Подчеркивается, что организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", шахта "Чертинская") была построена в 1946 году с проектной мощностью один миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".

https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html

https://ria.ru/20200815/1575827914.html

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия