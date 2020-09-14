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Прокуратура подтвердила гибель горняка при обрушении на шахте в Кузбассе
Прокуратура Кузбасса подтвердила смерть одного горняка на шахте "Чертинская-Коксовая", где обрушилась кровля штрека, ведутся поиски пропавшего горняка, по... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:42
2020-09-14T08:43
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кузбасса</a> подтвердила смерть одного горняка на шахте "Чертинская-Коксовая", где обрушилась кровля штрека, ведутся поиски пропавшего горняка, по данному факту проводится проверка.Сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что один горняк погиб, еще с одним связь потеряна. Проходка и добыча на шахте остановлены."Сегодня, 14 сентября, утром в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уточняется, что для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. Ведение горных работ в шахте приостановлено. Подчеркивается, что организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", шахта "Чертинская") была построена в 1946 году с проектной мощностью один миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html
https://ria.ru/20200815/1575827914.html
кемеровская область
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кемеровская область, происшествия

Прокуратура подтвердила гибель горняка при обрушении на шахте в Кузбассе

08:42 14.09.2020 (обновлено: 08:43 14.09.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса подтвердила смерть одного горняка на шахте "Чертинская-Коксовая", где обрушилась кровля штрека, ведутся поиски пропавшего горняка, по данному факту проводится проверка.
Сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что один горняк погиб, еще с одним связь потеряна. Проходка и добыча на шахте остановлены.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 07:21
На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек
"Сегодня, 14 сентября, утром в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. Ведение горных работ в шахте приостановлено. Подчеркивается, что организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", шахта "Чертинская") была построена в 1946 году с проектной мощностью один миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
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