https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577216128.html

Попова рассказала о нарушениях эпидемиологических мер в регионах

Определенные нарушения эпидемиологических мер в регионах РФ существуют, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:18

2020-09-14T15:18

2020-09-14T15:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Определенные нарушения эпидемиологических мер в регионах РФ существуют, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы, безусловно, видим, что определенные нарушения режима, определенные нарушения требований в субъектах присутствуют. Конечно же, люди устали от большого количества наших ограничений и запретов. Но вместе с тем, сегодняшний эпидсезон, сегодняшняя эпидситуация требуют от нас мобилизации и предпринять все те меры, которые не сложны, но обязательны, чтобы не допустить каких-либо иных ограничений", - рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество