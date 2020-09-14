https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577216128.html
Попова рассказала о нарушениях эпидемиологических мер в регионах
Определенные нарушения эпидемиологических мер в регионах РФ существуют, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:18
2020-09-14T15:18
2020-09-14T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Определенные нарушения эпидемиологических мер в регионах РФ существуют, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы, безусловно, видим, что определенные нарушения режима, определенные нарушения требований в субъектах присутствуют. Конечно же, люди устали от большого количества наших ограничений и запретов. Но вместе с тем, сегодняшний эпидсезон, сегодняшняя эпидситуация требуют от нас мобилизации и предпринять все те меры, которые не сложны, но обязательны, чтобы не допустить каких-либо иных ограничений", - рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество