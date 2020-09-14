https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577215052.html

Мурашко: Россия не испытывает проблем с лекарствами для борьбы с COVID-19

Россия в борьбе с COVID-19 не испытывает никаких проблем с лекарствами – ни с отечественными, ни с импортными, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:06

2020-09-14T15:06

2020-09-14T15:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Россия в борьбе с COVID-19 не испытывает никаких проблем с лекарствами – ни с отечественными, ни с импортными, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса."Сегодня мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными. Своевременно измененная регуляторная база позволила нам выводить в гражданский оборот очень быстро медицинские изделия и лекарственные препараты без каких-то бюрократических проволочек, но соблюдая все условия безопасности", - сказал Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество