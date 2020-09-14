https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577210199.html
Роспотребнадзор проверил студентов на коронавирус
Роспотребнадзор провел исследование студентов на коронавирус, результаты скоро будут известны, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:56
2020-09-14T13:56
2020-09-14T13:56
валерий фальков
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> провел исследование студентов на коронавирус, результаты скоро будут известны, заявил глава Минобрнауки РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."На сегодняшний день Роспотребнадзор провел исследования здоровья студентов на коронавирус, в ближайшее время мы ждем результатов", - заявил он в ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Фальков также отметил, что уже обсуждал это исследование с главой Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анной Поповой</a>, результаты неплохие, есть понимание, сколько бессимптомных носителей вируса среди студентов.
https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единая россия, общество