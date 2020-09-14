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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577202121.html
В России за сутки 2475 пациентов излечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 475 человек, за все время выздоровели 878 700, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:47
2020-09-14T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выписаны 2 475 человек, за все время выздоровели 878 700, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2475 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 878 700", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 824 и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 155.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 2475 пациентов излечились от коронавируса

11:47 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 475 человек, за все время выздоровели 878 700, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2475 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 878 700", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве – 824 и Подмосковье – 155.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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