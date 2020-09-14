Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:18 14.09.2020 (обновлено: 02:37 14.09.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 1".
"Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов", - сказал глава Минздрава.
При этом он отметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.
Мурашко также сообщил, что на стационарном лечении остаются около 90 тысяч пациентов с коронавирусом. Он добавил, что российские медики научились значительно лучше справляться с COVID-19, чем на начальном этапе пандемии.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, 94 пациента умерли. Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.