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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577187532.html
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T00:18
2020-09-14T02:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.При этом он отметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.Мурашко также сообщил, что на стационарном лечении остаются около 90 тысяч пациентов с коронавирусом. Он добавил, что российские медики научились значительно лучше справляться с COVID-19, чем на начальном этапе пандемии.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, 94 пациента умерли. Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Какой умный вид у этого болвана.
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

00:18 14.09.2020 (обновлено: 02:37 14.09.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 1".

"Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов", - сказал глава Минздрава.

При этом он отметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.
Мурашко также сообщил, что на стационарном лечении остаются около 90 тысяч пациентов с коронавирусом. Он добавил, что российские медики научились значительно лучше справляться с COVID-19, чем на начальном этапе пандемии.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, 94 пациента умерли. Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
Популярные комментарии
Какой умный вид у этого болвана.
14 сентября, 01:42
Сеня PipinoСеня Pipino
1400110
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