https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577187532.html

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T00:18

2020-09-14T00:18

2020-09-14T02:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.При этом он отметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.Мурашко также сообщил, что на стационарном лечении остаются около 90 тысяч пациентов с коронавирусом. Он добавил, что российские медики научились значительно лучше справляться с COVID-19, чем на начальном этапе пандемии.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, 94 пациента умерли. Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Сеня Pipino Какой умный вид у этого болвана. 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество