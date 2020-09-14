https://ria.ru/20200914/kondrusevich-1577205854.html

Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну

Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему не пустил в страну главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, принятым решением РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:40

2020-09-14T12:40

2020-09-14T12:59

новости - религия и мировоззрение

архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Погранкомитет Белоруссии объяснил, почему не пустил в страну главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского <a href="https://ria.ru/person_Tadeush_Kondrusevich" target="_blank">Тадеуша Кондрусевича</a>, принятым решением о признании его паспорта гражданина республики недействительным, сообщается в понедельник на <a href="https://catholic.by/3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Римско-католической церкви в Белоруссии.Кондрусевича власти не пустили в страну из <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>, где он находился по работе. При этом Кондрусевич является гражданином Белоруссии, причины отказа во въезде в страну ему на границе официально не разъяснили. На прошлой неделе пресс-секретарь Конференции католических епископов в Белоруссии ксендз Юрий Санько сообщил РИА Новости, что Госпогранкомитет направил ответ на обращение Кондрусевича касательно непропуска его на территорию страны, не уточнил суть письма, но заявил, что далее последуют обращения по этому вопросу еще в МВД и генпрокуратуру."В письме за подписью председателя государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятстовавших митрополиту Минско-Могилевскому въехать в Беларусь: "Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным", - говорится в сообщении на сайте catholic.by.Отмечается, что согласно письму Кондрусевич по вопросу принятия решения о признании паспорта недействительным может обратиться в министерство внутренних дел. "Получив ответ из госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на родину", - подчеркивается в сообщении.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии. По словам президента, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. В Госпогранкомитете РИА Новости заявили, что данную ситуацию не комментируют.До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200902/katoliki-1576638934.html

Max Giz Агент польский - вот и не пустили. 27

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), белоруссия, в мире