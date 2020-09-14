https://ria.ru/20200914/izmena-1577204942.html

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:28

2020-09-14T12:28

2020-09-14T12:28

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы артистки опубликовано в ее <a href="https://www.instagram.com/koroleva__star/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram Stories</a>.Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.

https://ria.ru/20200529/1572157395.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)