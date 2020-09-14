https://ria.ru/20200914/izmena-1577204942.html
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:28
2020-09-14T12:28
2020-09-14T12:28
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы артистки опубликовано в ее <a href="https://www.instagram.com/koroleva__star/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram Stories</a>.Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.
https://ria.ru/20200529/1572157395.html
3
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Певица Наташа Королева
отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко
, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы артистки опубликовано в ее Instagram Stories
.
"По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию", - говорится в сообщении.
Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.
Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.
Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.