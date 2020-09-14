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Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:28
2020-09-14T12:28
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы артистки опубликовано в ее <a href="https://www.instagram.com/koroleva__star/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram Stories</a>.Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.
https://ria.ru/20200529/1572157395.html
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

12:28 14.09.2020
90684
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Официальное заявление пресс-службы артистки опубликовано в ее Instagram Stories.
"По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию", - говорится в сообщении.
Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.
Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.
Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.
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