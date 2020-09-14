https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T06:04

2020-09-14T06:04

2020-09-14T07:40

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.Предполагается, что в данный реестр будут включаться сведения о физических лицах, выступающих в качестве приглашающей стороны, и физических лицах, являющихся руководителями (учредителями) приглашающих организаций, привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.Кроме того, в МВД считают целесообразным рассмотреть возможность включения в данный реестр сведений о физических и юридических лицах, пригласивших в Россию иностранцев, впоследствии привлеченных к административной ответственности за неисполнение установленных федеральным законом обязанностей приглашающей стороны.Включение сведений о физических и юридических лицах в такой реестр должно быть основанием для отказа в оформлении по их заявлениям приглашений на въезд в Россию на определенный срок, подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189869.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество