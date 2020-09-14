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https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html
МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:04
2020-09-14T07:40
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.Предполагается, что в данный реестр будут включаться сведения о физических лицах, выступающих в качестве приглашающей стороны, и физических лицах, являющихся руководителями (учредителями) приглашающих организаций, привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.Кроме того, в МВД считают целесообразным рассмотреть возможность включения в данный реестр сведений о физических и юридических лицах, пригласивших в Россию иностранцев, впоследствии привлеченных к административной ответственности за неисполнение установленных федеральным законом обязанностей приглашающей стороны.Включение сведений о физических и юридических лицах в такой реестр должно быть основанием для отказа в оформлении по их заявлениям приглашений на въезд в Россию на определенный срок, подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

06:04 14.09.2020 (обновлено: 07:40 14.09.2020)
1527
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МВД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.
"В целях установления эффективного механизма контроля въезда в Российскую Федерацию, а также противодействия организации незаконной миграции предлагается ввести реестр недобросовестных приглашающих лиц", - сообщается в документе.
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Предполагается, что в данный реестр будут включаться сведения о физических лицах, выступающих в качестве приглашающей стороны, и физических лицах, являющихся руководителями (учредителями) приглашающих организаций, привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
Кроме того, в МВД считают целесообразным рассмотреть возможность включения в данный реестр сведений о физических и юридических лицах, пригласивших в Россию иностранцев, впоследствии привлеченных к административной ответственности за неисполнение установленных федеральным законом обязанностей приглашающей стороны.
Включение сведений о физических и юридических лицах в такой реестр должно быть основанием для отказа в оформлении по их заявлениям приглашений на въезд в Россию на определенный срок, подчеркивается в документе.
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