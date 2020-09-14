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https://ria.ru/20200914/gripp-1577215888.html
В Москве 800 тысяч человек привились от гриппа за две недели
За две недели в Москве привиты от гриппа 800 тысяч человек, предполагается всего привить около 6 миллионов жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:16
2020-09-14T15:16
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> За две недели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> привиты от гриппа 800 тысяч человек, предполагается всего привить около 6 миллионов жителей, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Мы запланировали, не только запланировали, но и уже запустили огромную систему вакцинации от гриппа. Уже за две прошедшие недели привито около 800 тысяч. Это просто огромный объем. Предполагаем, в целом количество граждан, которые пройдут вакцинацию, будет больше 6 миллионов человек. Это очень большой объем", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По его словам, этот объем позволит предотвратить эпидемию гриппа в Москве."По крайней мере, я надеюсь, что так будет. Это важный, очень важный фактор", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве 800 тысяч человек привились от гриппа за две недели

15:16 14.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За две недели в Москве привиты от гриппа 800 тысяч человек, предполагается всего привить около 6 миллионов жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы запланировали, не только запланировали, но и уже запустили огромную систему вакцинации от гриппа. Уже за две прошедшие недели привито около 800 тысяч. Это просто огромный объем. Предполагаем, в целом количество граждан, которые пройдут вакцинацию, будет больше 6 миллионов человек. Это очень большой объем", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, этот объем позволит предотвратить эпидемию гриппа в Москве.
"По крайней мере, я надеюсь, что так будет. Это важный, очень важный фактор", - добавил Собянин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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