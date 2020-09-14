https://ria.ru/20200914/gospitalizatsiya-1577232607.html
СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискара д'Эстена
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:23
2020-09-14T19:23
2020-09-14T19:54
валери жискар д’эстен
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:164:3131:1925_1400x0_80_0_0_548debf134bb470e9025f58522a1a6d1.jpg
<strong>ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент Франции <a href="http://ria.ru/person_Valeri_ZHiskar_dEHsten_2/" target="_blank" data-auto="true">Валери Жискар д'Эстен</a> госпитализирован в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на свои источники.Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц с понедельника. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15 округе Парижа из-за "проблем с дыханием".Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
1
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_011bc56def004445997a9dd3775104a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валери жискар д’эстен, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости.
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
госпитализирован в Париже
, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на свои источники.
Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц с понедельника. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15 округе Парижа из-за "проблем с дыханием".
Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.
Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.