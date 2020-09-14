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СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискара д'Эстена
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:23
2020-09-14T19:54
валери жискар д’эстен
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент Франции <a href="http://ria.ru/person_Valeri_ZHiskar_dEHsten_2/" target="_blank" data-auto="true">Валери Жискар д'Эстен</a> госпитализирован в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на свои источники.Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц с понедельника. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15 округе Парижа из-за "проблем с дыханием".Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
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франция
париж
РИА Новости
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валери жискар д’эстен, франция, париж, в мире

СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискара д'Эстена

19:23 14.09.2020 (обновлено: 19:54 14.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.
Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц с понедельника. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15 округе Парижа из-за "проблем с дыханием".
Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.
Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
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Валери Жискар д’ЭстенФранцияПарижВ мире
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