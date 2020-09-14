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СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискара д'Эстена

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:23

2020-09-14T19:23

2020-09-14T19:54

валери жискар д’эстен

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент Франции <a href="http://ria.ru/person_Valeri_ZHiskar_dEHsten_2/" target="_blank" data-auto="true">Валери Жискар д'Эстен</a> госпитализирован в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на свои источники.Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц с понедельника. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15 округе Парижа из-за "проблем с дыханием".Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.

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париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валери жискар д’эстен, франция, париж, в мире