https://ria.ru/20200914/gosduma-1577198176.html

В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер Японии Ёсихидэ Суга будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:48

2020-09-14T10:48

2020-09-14T11:25

ёсихидэ суга

госдума рф

елена панина

москва

япония

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, заявила РИА Новости член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга."Новые лидеры – это всегда новые возможности. В Токио должны осознать, что геополитическая и экономическая конфигурация в Азиатско-Тихоокеанском регионе радикально изменилась за последние годы. Холодная война между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> набирает обороты, и слепое следование в фарватере американской политики при сохранении нынешних, характеризующихся определенной долей настороженности, отношений с России делает положение Японии не слишком комфортным", - сказала Панина.Депутат подчеркнула, что "в интересах Японии – поиск новых форм диалога с Россией, свободных от инерционного балласта так называемой "проблемы островов".Кроме того, по мнению парламентария, несмотря на то, что Япония – парламентская республика и избрание премьер-министра "представляет собой сложный компромисс между ключевыми политическими и деловыми группами влияния", часто бывало так, что новому главе правительства был присущ свой "авторский почерк" в политике."Если господин Суга будет стремиться соответствовать требованиям времени и проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии двусторонних российско-японских отношений", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ёсихидэ суга, госдума рф, елена панина, москва, япония, сша, в мире