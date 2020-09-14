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В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер Японии Ёсихидэ Суга будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:48
2020-09-14T11:25
ёсихидэ суга
госдума рф
елена панина
москва
япония
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, заявила РИА Новости член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга."Новые лидеры – это всегда новые возможности. В Токио должны осознать, что геополитическая и экономическая конфигурация в Азиатско-Тихоокеанском регионе радикально изменилась за последние годы. Холодная война между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> набирает обороты, и слепое следование в фарватере американской политики при сохранении нынешних, характеризующихся определенной долей настороженности, отношений с России делает положение Японии не слишком комфортным", - сказала Панина.Депутат подчеркнула, что "в интересах Японии – поиск новых форм диалога с Россией, свободных от инерционного балласта так называемой "проблемы островов".Кроме того, по мнению парламентария, несмотря на то, что Япония – парламентская республика и избрание премьер-министра "представляет собой сложный компромисс между ключевыми политическими и деловыми группами влияния", часто бывало так, что новому главе правительства был присущ свой "авторский почерк" в политике."Если господин Суга будет стремиться соответствовать требованиям времени и проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии двусторонних российско-японских отношений", - констатировала Панина.
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ёсихидэ суга, госдума рф, елена панина, москва, япония, сша, в мире

В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

10:48 14.09.2020 (обновлено: 11:25 14.09.2020)
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© REUTERS / Eugene HoshikoГенеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новые лидеры – это всегда новые возможности, и если новый премьер Японии Ёсихидэ Суга будет проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии отношений Москвы и Токио, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
"Новые лидеры – это всегда новые возможности. В Токио должны осознать, что геополитическая и экономическая конфигурация в Азиатско-Тихоокеанском регионе радикально изменилась за последние годы. Холодная война между США и КНР набирает обороты, и слепое следование в фарватере американской политики при сохранении нынешних, характеризующихся определенной долей настороженности, отношений с России делает положение Японии не слишком комфортным", - сказала Панина.
Депутат подчеркнула, что "в интересах Японии – поиск новых форм диалога с Россией, свободных от инерционного балласта так называемой "проблемы островов".
Кроме того, по мнению парламентария, несмотря на то, что Япония – парламентская республика и избрание премьер-министра "представляет собой сложный компромисс между ключевыми политическими и деловыми группами влияния", часто бывало так, что новому главе правительства был присущ свой "авторский почерк" в политике.
"Если господин Суга будет стремиться соответствовать требованиям времени и проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, то, возможно, появятся и новые перспективы в развитии двусторонних российско-японских отношений", - констатировала Панина.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев
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Ёсихидэ СугаГосдума РФЕлена ПанинаМоскваЯпонияСШАВ мире
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