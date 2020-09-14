https://ria.ru/20200914/golubev-1576972607.html

Биография Василия Голубева

Василий Юрьевич Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтерской семье. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:03

2020-09-14T16:03

2020-09-14T16:03

василий голубев

ростовская область

справки

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Василий Юрьевич Голубев <a href="https://www.donland.ru/activity/163/" target="_blank">родился 30 января 1957 года</a> в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтерской семье. <a href="http://viperson.ru/people/golubev-vasiliy-yurievich" target="_blank">Окончил</a> Московский институт управления им. С. Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления) по специальности "инженер-экономист" в 1980 году, Российскую академию государственной службы при президенте РФ в 1997 году. Кандидат юридических наук. Доктор экономических наук.В 1980-1983 годах – старший инженер, затем начальник отдела эксплуатации Видновского грузового автотранспортного предприятия.В 1983-1986 годах – инструктор промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза, организатор отдела Московского областного комитета КПСС, второй секретарь Ленинского районного комитета КПСС. В 1986 году избран депутатом Видновского городского Совета народных депутатов.С 1990 года – председатель городского Совета народных депутатов города Видное.В 1991 году был назначен, а в 1996 году избран главой Ленинского района Московской области.С апреля 1999 года занимал пост вице-губернатора Московской области, с марта 2000 года – первого заместителя председателя правительства Подмосковья. Курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительного комплекса Московской области.В декабре 2003 года вновь был избран главой Ленинского района Московской области, в марте 2008 года переизбран на очередной срок.21 мая 2010 года по представлению президента РФ наделен депутатами Законодательного Собрания Ростовской области полномочиями главы администрации (губернатора) Ростовской области.В июне 2015 года в связи с истечением срока полномочий <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev" target="_blank">Василия Голубева</a> президент России <a href="https://ria.ru/20150608/1068863306.html" target="_blank">подписал указ</a> о его назначении временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. 13 сентября 2015 года жителями региона был <a href="https://ria.ru/20150914/1250130187.html" target="_blank">избран губернатором Ростовской области</a>, набрав 78,2% голосов. Вступил в должность 29 сентября 2015 года.Награжден орденами Почета (<a href="http://www.lawmix.ru/expertlaw/197995" target="_blank">1999</a>), Дружбы (<a href="http://www.lawmix.ru/expertlaw/120360" target="_blank">2005</a>), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://docs.cntd.ru/document/902159019" target="_blank">2009</a>), орденом Александра Невского (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090006" target="_blank">2015</a>). Женат, двое детей.Сумма декларированного дохода в 2019 году <a href="https://www.donland.ru/activity/2714/" target="_blank">составила 8 миллионов рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, ростовская область, справки