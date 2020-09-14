https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html
Володин оценил целесообразность трехдневного голосования
По итогам прошедших выборов в России можно оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:51
2020-09-14T12:51
2020-09-14T12:51
единый день голосования — 2020
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> По итогам прошедших выборов в России можно оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Выборы в единый день голосования - важное политическое событие в жизни страны, особенно когда речь идет о голосовании, предваряющем федеральные выборы 2021 года. По итогам прошедших выборов мы можем оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Думы.Он напомнил, что обсуждение этой законодательной инициативы было бурным."При принятии нормы, разрешающей голосовать в течение трех дней, мы взвешивали все плюсы и минусы. Сегодня, по итогам выборов по свободным округам в Государственную Думу, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов, мы видим, что приняли правильное решение. Оно предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке", - подчеркнул председатель Госдумы.Кроме того, добавил Володин, несмотря на пандемию, большое количество людей пришло на избирательные участки."Граждане положительно отзываются о голосовании в течение трех дней. Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
По итогам прошедших выборов в России можно оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
"Выборы в единый день голосования - важное политическое событие в жизни страны, особенно когда речь идет о голосовании, предваряющем федеральные выборы 2021 года. По итогам прошедших выборов мы можем оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Думы.
Он напомнил, что обсуждение этой законодательной инициативы было бурным.
"При принятии нормы, разрешающей голосовать в течение трех дней, мы взвешивали все плюсы и минусы. Сегодня, по итогам выборов по свободным округам в Государственную Думу, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов, мы видим, что приняли правильное решение. Оно предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке", - подчеркнул председатель Госдумы.
Кроме того, добавил Володин, несмотря на пандемию, большое количество людей пришло на избирательные участки.
"Граждане положительно отзываются о голосовании в течение трех дней. Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию", - подчеркнул он.