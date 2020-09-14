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Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития
Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития, сообщает банк в понедельник. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:51
2020-09-14T12:51
россия
газпромбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития, сообщает банк в понедельник. В состав совета вошли высшие должностные лица Газпромбанка и независимые члены: депутат Госдумы, Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов и бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер.Как отметили в банке, совет создается для систематизации проектов в области устойчивого развития, которые реализуются при финансовой и инвестиционной поддержке Газпромбанка. В портфеле банка имеется широкий спектр проектов социальной направленности: возобновляемая энергетика, планируются выпуски зеленых облигаций и бондов социальной инфраструктуры. "Устойчивое развитие и защита экологии и окружающей среды касается всей совокупности людей в целом, и каждого отдельного человека в частности, и справедливо, что ESG-повестка (ESG – Экология, Социальная ответственность, Управление — прим.ред.) становится все более значимой на государственном уровне. Газпромбанк активно работает с клиентами, соблюдающими в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Газпромбанка Алексея Матвеева, который возглавил новый совет.Как отметил Фетисов, для него большая честь войти в совет по устойчивому развитию Газпромбанка. "Надеюсь, мои опыт и знания помогут эффективному решению долгосрочных задач и целей, стоящих перед Россией, для внесения важного вклада в наше общее будущее", - цитируются его слова в сообщении.В рамках работы совета уже подготовлен проект концепции политики экологической ответственности Газпромбанка, а до конца 2020 года банк планирует принятие стратегии по устойчивому развитию.
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россия, газпромбанк, новости компаний - экономика

Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития

12:51 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд АО "Газпромбанк" на площадке Восточного экономического форума
Стенд АО Газпромбанк на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития, сообщает банк в понедельник.
В состав совета вошли высшие должностные лица Газпромбанка и независимые члены: депутат Госдумы, Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов и бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер.
Как отметили в банке, совет создается для систематизации проектов в области устойчивого развития, которые реализуются при финансовой и инвестиционной поддержке Газпромбанка. В портфеле банка имеется широкий спектр проектов социальной направленности: возобновляемая энергетика, планируются выпуски зеленых облигаций и бондов социальной инфраструктуры.
"Устойчивое развитие и защита экологии и окружающей среды касается всей совокупности людей в целом, и каждого отдельного человека в частности, и справедливо, что ESG-повестка (ESG – Экология, Социальная ответственность, Управление — прим.ред.) становится все более значимой на государственном уровне. Газпромбанк активно работает с клиентами, соблюдающими в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Газпромбанка Алексея Матвеева, который возглавил новый совет.
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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Как отметил Фетисов, для него большая честь войти в совет по устойчивому развитию Газпромбанка. "Надеюсь, мои опыт и знания помогут эффективному решению долгосрочных задач и целей, стоящих перед Россией, для внесения важного вклада в наше общее будущее", - цитируются его слова в сообщении.
Жан-Клод Кнебелер, в свою очередь, поможет в повышении прозрачности раскрытия информации о результатах деятельности Газпромбанка в области устойчивого развития. "Я вижу, что в России в последние годы происходят позитивные изменения в отношении всех направлений, входящих в понятие устойчивого развития, и это было бы невозможно без участия таких крупные организаций, как Газпромбанк", - отметил он.
В рамках работы совета уже подготовлен проект концепции политики экологической ответственности Газпромбанка, а до конца 2020 года банк планирует принятие стратегии по устойчивому развитию.
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РоссияГазпромбанкНовости компаний - Экономика
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