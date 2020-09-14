https://ria.ru/20200914/frantsiya-1577224763.html

Винник попросил суд Парижа отпустить его, чтобы увидеть умирающую жену

Россиянин Александр Винник попросил парижский суд освободить его из-под стражи, чтобы он увиделся во Франции с больной женой и детьми, которые на данный момент... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:06

2020-09-14T17:06

2020-09-14T17:06

александр винник

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 14 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> попросил парижский суд освободить его из-под стражи, чтобы он увиделся во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> с больной женой и детьми, которые на данный момент находятся в России.В понедельник проходят предварительные слушания по делу Винника, которого обвиняют во Франции в вымогательстве и отмывании денег. Рассмотрение дела по существу начнётся 19 октября и продлится до 22 октября.В начале заседания судья зачитала обвинения, которые предъявляют россиянину во Франции.После перечисления пострадавших компаний (адвокаты некоторых из них присутствовали в зале заседаний), судья обратился к личной истории Винника, задав несколько вопросов о его семье и детях."Как проходит вообще предварительное заключение?", - поинтересовалась судья. "Плохо", - коротко ответил Винник."У вас есть контакты с семьей?", - вновь спросила судья. "Звоню только", - по-прежнему кратко ответил обвиняемый.Судья уточнила, хочет ли Винник сказать что-то ещё о своей личной ситуации."Вас это действительно интересует? Моя жена три года умирает. И мне никто даже не дает с ней увидеться. Это интересует разве суд?", - заявил Винник."Отпустите меня до суда, чтобы я мог увидеться с женой и детьми, чтобы она приехала сюда и спокойно умерла. Почему меня не отпускают? Потому что я русский? Почему к нам такое предвзятое отношение?", - отметил он.Адвокаты Винника также просили суд освободить Винника из-под стражи, в том числе под судебный контроль, для того чтобы их подзащитный успел встретиться с супругой, которая больна раком в терминальной стадии.Вместе с тем прокурор настаивает на том, чтобы Винник содержался под стражей до вынесения решения по его делу.

https://ria.ru/20200805/1575394317.html

https://ria.ru/20200622/1573290506.html

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр винник, франция, в мире