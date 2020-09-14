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https://ria.ru/20200914/fotokonkurs-1577217505.html
Улыбчивая рыба и нахальная черепаха: забавные фото животных
Конкурс комедийной фотографии дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2020 объявил имена финалистов. Жюри получило как никогда много превосходных... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:27
2020-09-14T19:14
природа
фото
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Конкурс комедийной фотографии дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2020 объявил имена финалистов. Жюри получило как никогда много превосходных работ, экспертам пришлось постараться, чтобы выбрать лучшие. Самые смешные и удивительные кадры — в подборке Ria.ru.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
природа, фото, фото

Улыбчивая рыба и нахальная черепаха: забавные фото животных

17:27 14.09.2020 (обновлено: 19:14 14.09.2020)
2681
Конкурс комедийной фотографии дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2020 объявил имена финалистов. Жюри получило как никогда много превосходных работ, экспертам пришлось постараться, чтобы выбрать лучшие. Самые смешные и удивительные кадры — в подборке Ria.ru.
© Фото : Tim Hearn/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Прятки". Стрекоза из семейства стрелок не слишком обрадовалась фотографу Тиму Хирну (Tim Hearn) и прикинулась травинкой.

Tim Hearn. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
1 из 15

"Прятки". Стрекоза из семейства стрелок не слишком обрадовалась фотографу Тиму Хирну (Tim Hearn) и прикинулась травинкой.

© Фото : Tim Hearn/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Arthur Telle Thiemenn/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

А вот средиземноморская лора из семейства рыб-попугаев оказалась для Артура Телле Тименна (Arthur Telle Thiemenn) идеальной моделью. "Рыба-улыбка".

Arthur Telle Thiemenn. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
2 из 15

А вот средиземноморская лора из семейства рыб-попугаев оказалась для Артура Телле Тименна (Arthur Telle Thiemenn) идеальной моделью. "Рыба-улыбка".

© Фото : Arthur Telle Thiemenn/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Danielle D'Ermo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Время чистить перышки. Даниэль Д'Эрмо (Danielle D'Ermo) запечатлел крачку за "маникюром".

Danielle D'Ermo. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
3 из 15

Время чистить перышки. Даниэль Д'Эрмо (Danielle D'Ermo) запечатлел крачку за "маникюром".

© Фото : Danielle D'Ermo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Kunal Gupta/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Подожди, мамочка, смотри-ка, что у меня для тебя есть". Кунал Гупта (Kunal Gupta) был заворожен сценой, развернувшейся перед ним в парке Казиранга на востоке Индии.

Kunal Gupta. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
4 из 15

"Подожди, мамочка, смотри-ка, что у меня для тебя есть". Кунал Гупта (Kunal Gupta) был заворожен сценой, развернувшейся перед ним в парке Казиранга на востоке Индии.

© Фото : Kunal Gupta/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Brigitte Alcalay-Marcon/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Ворвался в кадр". Бригитт Алкалай-Маркон (Brigitte Alcalay-Marcon) неожиданно получила двойной портрет.

Brigitte Alcalay-Marcon. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
5 из 15

"Ворвался в кадр". Бригитт Алкалай-Маркон (Brigitte Alcalay-Marcon) неожиданно получила двойной портрет.

© Фото : Brigitte Alcalay-Marcon/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Charlie Davidson/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Почти пора просыпаться". Еноту с фотографии Чарли Дэвидсона (Charlie Davidson) следовало бы познакомиться с Винни Пухом.

Charlie Davidson. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
6 из 15

"Почти пора просыпаться". Еноту с фотографии Чарли Дэвидсона (Charlie Davidson) следовало бы познакомиться с Винни Пухом.

© Фото : Charlie Davidson/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Christina Holfelder/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Кристина Хольфендер (Christina Holfelder) сделала этот кадр на Фолклендских островах. Пингвины шли на рыбалку на восходе солнца, и одному из них стало нехорошо...

Christina Holfelder. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
7 из 15

Кристина Хольфендер (Christina Holfelder) сделала этот кадр на Фолклендских островах. Пингвины шли на рыбалку на восходе солнца, и одному из них стало нехорошо...

© Фото : Christina Holfelder/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Max Teo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Последний день школьных каникул". У Макса Тео (Max Teo) получился невероятно милый снимок.

Max Teo. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
8 из 15

"Последний день школьных каникул". У Макса Тео (Max Teo) получился невероятно милый снимок.

© Фото : Max Teo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Esa Ringbom/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Притаился". Эза Рингбом (Esa Ringbom) воспользовалась моментом, пока бурый медведь не засомневался, надежно ли он спрятался.

Esa Ringbom. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
9 из 15

"Притаился". Эза Рингбом (Esa Ringbom) воспользовалась моментом, пока бурый медведь не засомневался, надежно ли он спрятался.

© Фото : Esa Ringbom/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Ken Crossan/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Кажется, тюлень смеется хорошей шутке, на самом же деле он зевает. Фото Кена Кроссана (Ken Crossan).

Ken Crossan. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
10 из 15

Кажется, тюлень смеется хорошей шутке, на самом же деле он зевает. Фото Кена Кроссана (Ken Crossan).

© Фото : Ken Crossan/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Marcus Westberg/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Скукотища". Горилла с фотографии Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) не скрывает отношения к тому, что происходит вокруг.

Marcus Westberg. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
11 из 15

"Скукотища". Горилла с фотографии Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) не скрывает отношения к тому, что происходит вокруг.

© Фото : Marcus Westberg/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Kranitz Roland/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

O sole mio. Суслик исполнил задушевную песню для фотографа Краница Роланда (Kranitz Roland) прямо посреди поля.

Kranitz Roland. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
12 из 15

O sole mio. Суслик исполнил задушевную песню для фотографа Краница Роланда (Kranitz Roland) прямо посреди поля.

© Фото : Kranitz Roland/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Mark Fitzpatrick/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick) запечатлел, возможно, самую ехидную черепаху на свете.

Mark Fitzpatrick. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
13 из 15

Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick) запечатлел, возможно, самую ехидную черепаху на свете.

© Фото : Mark Fitzpatrick/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Krisztina Scheeff/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Серьезно, даже не поделишься?" — недоумевают фотограф Кристина Шифф (Krisztina Scheeff) и один из героев ее снимка.

Krisztina Scheeff. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
14 из 15

"Серьезно, даже не поделишься?" — недоумевают фотограф Кристина Шифф (Krisztina Scheeff) и один из героев ее снимка.

© Фото : Krisztina Scheeff/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
© Фото : Martin Grace/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Маленький старичок" Мартина Грейса (Martin Grace) не слишком-то считается с окружающими и без стеснения почесывается на виду у всех.

Martin Grace. Работа финалиста конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
15 из 15

"Маленький старичок" Мартина Грейса (Martin Grace) не слишком-то считается с окружающими и без стеснения почесывается на виду у всех.

© Фото : Martin Grace/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020
164160014
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природаФото
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