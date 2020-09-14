Улыбчивая рыба и нахальная черепаха: забавные фото животных
"Прятки". Стрекоза из семейства стрелок не слишком обрадовалась фотографу Тиму Хирну (Tim Hearn) и прикинулась травинкой.
"Прятки". Стрекоза из семейства стрелок не слишком обрадовалась фотографу Тиму Хирну (Tim Hearn) и прикинулась травинкой.
А вот средиземноморская лора из семейства рыб-попугаев оказалась для Артура Телле Тименна (Arthur Telle Thiemenn) идеальной моделью. "Рыба-улыбка".
А вот средиземноморская лора из семейства рыб-попугаев оказалась для Артура Телле Тименна (Arthur Telle Thiemenn) идеальной моделью. "Рыба-улыбка".
Время чистить перышки. Даниэль Д'Эрмо (Danielle D'Ermo) запечатлел крачку за "маникюром".
Время чистить перышки. Даниэль Д'Эрмо (Danielle D'Ermo) запечатлел крачку за "маникюром".
"Подожди, мамочка, смотри-ка, что у меня для тебя есть". Кунал Гупта (Kunal Gupta) был заворожен сценой, развернувшейся перед ним в парке Казиранга на востоке Индии.
"Подожди, мамочка, смотри-ка, что у меня для тебя есть". Кунал Гупта (Kunal Gupta) был заворожен сценой, развернувшейся перед ним в парке Казиранга на востоке Индии.
"Ворвался в кадр". Бригитт Алкалай-Маркон (Brigitte Alcalay-Marcon) неожиданно получила двойной портрет.
"Ворвался в кадр". Бригитт Алкалай-Маркон (Brigitte Alcalay-Marcon) неожиданно получила двойной портрет.
"Почти пора просыпаться". Еноту с фотографии Чарли Дэвидсона (Charlie Davidson) следовало бы познакомиться с Винни Пухом.
"Почти пора просыпаться". Еноту с фотографии Чарли Дэвидсона (Charlie Davidson) следовало бы познакомиться с Винни Пухом.
Кристина Хольфендер (Christina Holfelder) сделала этот кадр на Фолклендских островах. Пингвины шли на рыбалку на восходе солнца, и одному из них стало нехорошо...
Кристина Хольфендер (Christina Holfelder) сделала этот кадр на Фолклендских островах. Пингвины шли на рыбалку на восходе солнца, и одному из них стало нехорошо...
"Последний день школьных каникул". У Макса Тео (Max Teo) получился невероятно милый снимок.
"Последний день школьных каникул". У Макса Тео (Max Teo) получился невероятно милый снимок.
"Притаился". Эза Рингбом (Esa Ringbom) воспользовалась моментом, пока бурый медведь не засомневался, надежно ли он спрятался.
"Притаился". Эза Рингбом (Esa Ringbom) воспользовалась моментом, пока бурый медведь не засомневался, надежно ли он спрятался.
Кажется, тюлень смеется хорошей шутке, на самом же деле он зевает. Фото Кена Кроссана (Ken Crossan).
Кажется, тюлень смеется хорошей шутке, на самом же деле он зевает. Фото Кена Кроссана (Ken Crossan).
"Скукотища". Горилла с фотографии Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) не скрывает отношения к тому, что происходит вокруг.
"Скукотища". Горилла с фотографии Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) не скрывает отношения к тому, что происходит вокруг.
O sole mio. Суслик исполнил задушевную песню для фотографа Краница Роланда (Kranitz Roland) прямо посреди поля.
O sole mio. Суслик исполнил задушевную песню для фотографа Краница Роланда (Kranitz Roland) прямо посреди поля.
Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick) запечатлел, возможно, самую ехидную черепаху на свете.
Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick) запечатлел, возможно, самую ехидную черепаху на свете.
"Серьезно, даже не поделишься?" — недоумевают фотограф Кристина Шифф (Krisztina Scheeff) и один из героев ее снимка.
"Серьезно, даже не поделишься?" — недоумевают фотограф Кристина Шифф (Krisztina Scheeff) и один из героев ее снимка.
"Маленький старичок" Мартина Грейса (Martin Grace) не слишком-то считается с окружающими и без стеснения почесывается на виду у всех.
"Маленький старичок" Мартина Грейса (Martin Grace) не слишком-то считается с окружающими и без стеснения почесывается на виду у всех.