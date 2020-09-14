Улыбчивая рыба и нахальная черепаха: забавные фото животных

© Фото : Kunal Gupta/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

"Подожди, мамочка, смотри-ка, что у меня для тебя есть". Кунал Гупта (Kunal Gupta) был заворожен сценой, развернувшейся перед ним в парке Казиранга на востоке Индии.