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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200914/fabrika-1577212011.html
В Пензе построят новую мебельную фабрику за два миллиарда рублей
Новое мебельное производство будет построено в индустриальном парке "Отвель" в Пензе, общий объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:29
2020-09-14T14:29
пензенская область
иван белозерцев
пенза
экономика
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<strong>ПЕНЗА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Новое мебельное производство будет построено в индустриальном парке "Отвель" в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, общий объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> и собственник пензенской компании "SV-Мебель" Владимир Стеклянников подписали протокол о намерениях по запуску нового мебельного производства."Проект будет реализовываться поэтапно. Первый предусматривает строительство здания площадью 20 тысяч квадратных метров, создание 120 новых рабочих мест. На втором производственные площади будут увеличены – запланировано возведение дополнительных производственных и административных зданий, а также складских помещений. При этом будет открыто еще 80 новых вакансий… Общий объем инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что новое автоматизированное и роботизированное производство полного завершенного цикла корпусной мебели, кухонных гарнитуров и шкафов-купе - от поступления материалов до реализации готовой продукции - разместится на территории индустриального парка "Отвель"."Готовы вас поддержать, предоставить все возможные преференции. Для нас очень важно, чтобы открывались новые предприятия, появлялись новые рабочие места. Будем создавать все условия, чтобы предприятие развивалось и дальше", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.По данным пресс-службы, в настоящее время "SV-Мебель" работает в Пензе на трех площадках, является одним из крупнейших экспортеров области, поставляя на зарубежный рынок почти треть продукции. Число сотрудников компании составляет 392 человека."Мы работаем давно, динамично развиваемся, умеем создавать, сейчас расширяемся и нуждаемся в новых площадях", - цитирует Стеклянникова пресс-служба правительства.
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иван белозерцев, пенза, экономика

В Пензе построят новую мебельную фабрику за два миллиарда рублей

14:29 14.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудник мебельной фабрики
Сотрудник мебельной фабрики - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудник мебельной фабрики. Архивное фото
ПЕНЗА, 14 сен - РИА Новости. Новое мебельное производство будет построено в индустриальном парке "Отвель" в Пензе, общий объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Иван Белозерцев и собственник пензенской компании "SV-Мебель" Владимир Стеклянников подписали протокол о намерениях по запуску нового мебельного производства.
"Проект будет реализовываться поэтапно. Первый предусматривает строительство здания площадью 20 тысяч квадратных метров, создание 120 новых рабочих мест. На втором производственные площади будут увеличены – запланировано возведение дополнительных производственных и административных зданий, а также складских помещений. При этом будет открыто еще 80 новых вакансий… Общий объем инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новое автоматизированное и роботизированное производство полного завершенного цикла корпусной мебели, кухонных гарнитуров и шкафов-купе - от поступления материалов до реализации готовой продукции - разместится на территории индустриального парка "Отвель".
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"Готовы вас поддержать, предоставить все возможные преференции. Для нас очень важно, чтобы открывались новые предприятия, появлялись новые рабочие места. Будем создавать все условия, чтобы предприятие развивалось и дальше", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
По данным пресс-службы, в настоящее время "SV-Мебель" работает в Пензе на трех площадках, является одним из крупнейших экспортеров области, поставляя на зарубежный рынок почти треть продукции. Число сотрудников компании составляет 392 человека.
"Мы работаем давно, динамично развиваемся, умеем создавать, сейчас расширяемся и нуждаемся в новых площадях", - цитирует Стеклянникова пресс-служба правительства.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензаЭкономика
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