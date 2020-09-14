https://ria.ru/20200914/evrosoyuz-1577219184.html

Евросоюз учтет действия России по ситуации с Навальным

Правительство ФРГ по-прежнему придерживается позиции, что действия российских властей по делу Алексея Навального будут учтены при выработке общей реакции ЕС на... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:54

2020-09-14T15:54

2020-09-14T15:54

госпитализация алексея навального

россия

штеффен зайберт

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

германия

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ по-прежнему придерживается позиции, что действия российских властей по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> будут учтены при выработке общей реакции ЕС на произошедшее, заявил официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку ОЗХО по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен веществом группы "Новичок". Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом."Это до сих полностью остается в силе. Именно это мы и сделаем - будем вместе обсуждать, чтобы выработать совместную реакцию. Об этом мы проинформируем", - сказал Зайберт на брифинге в понедельник.Он при этом не ответил на прямой вопрос, как кабмин ФРГ оценивает те заявления, которые уже прозвучали со стороны российских властей по делу Навального.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил французскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a> о неуместности голословных обвинений в адрес <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером требуется передача материалов в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, подчеркнул Путин.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html

https://ria.ru/20200914/makron-1577217250.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, штеффен зайберт, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, в мире