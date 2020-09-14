https://ria.ru/20200914/ekologiya-1577236389.html

Фетисов оценил работу по нацпроекту "Экология" в Нижегородской области

Депутат Госдумы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов оценил работу по реализации национального проекта "Экология" в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:57

2020-09-14T20:57

2020-09-14T20:57

нижегородская область

вячеслав фетисов

новости - экология

газэнергострой

госдума рф

нижегородская область

оон

балахна

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a>, посол доброй воли <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_VjacheslavFetisov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Фетисов</a> оценил работу по реализации национального проекта "Экология" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным и президентом ГК "Корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_GK_GazEHnergoStrojj/" target="_blank" data-auto="true">ГазЭнергоСтрой</a>" Сергеем Черниным он посетил три объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске."В Нижегородской области мы видим конкретные результаты работы. Здесь применяются уникальные технологии по обезвреживанию отходов, которые можно тиражировать по стране, и, возможно, они будут востребованы на мировом рынке. Чтобы нам в дальнейшем не сталкиваться с возникновением аналогичных объектов, я считаю, каждый реализуемый экономический и промышленный проекты должны содержать в себе экологическую оценку", - цитирует пресс-служба слова Фетисова.В свою очередь замгубернатора Нижегородской области отметил, что ликвидация трех дзержинских объектов - лишь малая часть той работы, которая ведется в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология"."В рамках федерального проекта "Чистая страна" нам уже выделены деньги на ликвидацию Шуваловской свалки. К работам приступим в этом году. Кроме того, совсем недавно в государственный реестр объектов накопленного вреда были включены кислые гудроны и свалка в <a href="http://ria.ru/location_Balakhna/" target="_blank" data-auto="true">Балахне</a>, крупная свалка отходов нефтехимии в Павлове. В дальнейшем это позволит нам включить их в национальный проект "Экология" и получить федеральные средства на их ликвидацию", - сказал Бетин.

https://ria.ru/20200910/zerno-1577041368.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав фетисов, новости - экология, газэнергострой, госдума рф, нижегородская область, оон, балахна, общество