Фетисов оценил работу по нацпроекту "Экология" в Нижегородской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ, завершающее осеннюю сессию
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов оценил работу по реализации национального проекта "Экология" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным и президентом ГК "Корпорация "ГазЭнергоСтрой" Сергеем Черниным он посетил три объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске.
"Участники встречи ознакомились с технологиями рекультивации шламонакопителя "Белое море", полигона ТБО "Игумново" и свалки промышленных отходов "Черная дыра". На данный момент работы по ликвидации первых двух объектов полностью завершены. На "Черной дыре" обезвреживание отходов продолжается", - говорится в сообщении.
"В Нижегородской области мы видим конкретные результаты работы. Здесь применяются уникальные технологии по обезвреживанию отходов, которые можно тиражировать по стране, и, возможно, они будут востребованы на мировом рынке. Чтобы нам в дальнейшем не сталкиваться с возникновением аналогичных объектов, я считаю, каждый реализуемый экономический и промышленный проекты должны содержать в себе экологическую оценку", - цитирует пресс-служба слова Фетисова.
В свою очередь замгубернатора Нижегородской области отметил, что ликвидация трех дзержинских объектов - лишь малая часть той работы, которая ведется в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология".
"В рамках федерального проекта "Чистая страна" нам уже выделены деньги на ликвидацию Шуваловской свалки. К работам приступим в этом году. Кроме того, совсем недавно в государственный реестр объектов накопленного вреда были включены кислые гудроны и свалка в Балахне, крупная свалка отходов нефтехимии в Павлове. В дальнейшем это позволит нам включить их в национальный проект "Экология" и получить федеральные средства на их ликвидацию", - сказал Бетин.