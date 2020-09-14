https://ria.ru/20200914/drozdenko-1577043973.html

Биография Александра Дрозденко

Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области (ныне Жамбылская область) Казахстана в семье служащих. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:57

2020-09-14T15:57

2020-09-14T15:57

александр дрозденко

справки

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Александр Юрьевич Дрозденко <a href="https://lenobl.ru/ru/gubernator/biografiya/" target="_blank">родился 1 ноября 1964 года</a> в Джамбульской области (ныне Жамбылская область) Казахстана в семье служащих.В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Кандидат экономических наук (2007). После окончания института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области.С 1988 года по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт".В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем.В ноябре 1993 года перешел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем вице-мэра, в 1996 году – мэра Кингисеппского района.В декабре 1996 года был избран главой муниципального образования "Кингисеппский район", повторно переизбран на эту должность в декабре 2000 года.В ноябре 2002 года <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> был приглашен на работу в правительство Ленинградской области и назначен на должность вице-губернатора Ленинградской области – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал документы о досрочном прекращении полномочий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по собственному желанию. Глава государства попросил чиновника <a href="http://ria.ru/politics/20150512/1064140851.html" target="_blank">исполнять свои обязанности</a> до губернаторских выборов.13 сентября 2015 года по итогам выборов был <a href="https://ria.ru/20150914/1250047434.html" target="_blank">избран губернатором </a>Ленинградской области, он получил поддержку 82,1% избирателей. 30 сентября Александр Дрозденко официально <a href="https://ria.ru/20150930/1293073988.html" target="_blank">вступил в должность губернатора</a> Ленинградской области. Дрозденко награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/9027/page/2" target="_blank">орденом Дружбы (1996)</a>, <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/38521" target="_blank">орденом Почета (2014)</a>, <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709110007?index=1&rangeSize=1" target="_blank">орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017)</a>, <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/27501" target="_blank">медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2008)</a> и <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/18355" target="_blank">II (2002) степеней</a> и др.Александр Дрозденко женат, у него две дочери.<a href="https://apparat.lenobl.ru/ru/programm/corrupt/svedeniya-o-dohodah/gd_ggs/2019-god/" target="_blank">Декларированный доход</a> Дрозденко за 2019 год составил 6,007 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, справки