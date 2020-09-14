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https://ria.ru/20200914/drozdenko-1577043973.html
Биография Александра Дрозденко
Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области (ныне Жамбылская область) Казахстана в семье служащих. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:57
2020-09-14T15:57
александр дрозденко
справки
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Александр Юрьевич Дрозденко <a href="https://lenobl.ru/ru/gubernator/biografiya/" target="_blank">родился 1 ноября 1964 года</a> в Джамбульской области (ныне Жамбылская область) Казахстана в семье служащих.В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Кандидат экономических наук (2007). После окончания института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области.С 1988 года по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт".В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем.В ноябре 1993 года перешел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем вице-мэра, в 1996 году – мэра Кингисеппского района.В декабре 1996 года был избран главой муниципального образования "Кингисеппский район", повторно переизбран на эту должность в декабре 2000 года.В ноябре 2002 года <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> был приглашен на работу в правительство Ленинградской области и назначен на должность вице-губернатора Ленинградской области – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал документы о досрочном прекращении полномочий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по собственному желанию. Глава государства попросил чиновника <a href="http://ria.ru/politics/20150512/1064140851.html" target="_blank">исполнять свои обязанности</a> до губернаторских выборов.13 сентября 2015 года по итогам выборов был <a href="https://ria.ru/20150914/1250047434.html" target="_blank">избран губернатором </a>Ленинградской области, он получил поддержку 82,1% избирателей. 30 сентября Александр Дрозденко официально <a href="https://ria.ru/20150930/1293073988.html" target="_blank">вступил в должность губернатора</a> Ленинградской области. Дрозденко награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/9027/page/2" target="_blank">орденом Дружбы (1996)</a>, <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/38521" target="_blank">орденом Почета (2014)</a>, <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709110007?index=1&amp;rangeSize=1" target="_blank">орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017)</a>, <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/27501" target="_blank">медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2008)</a> и <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/18355" target="_blank">II (2002) степеней</a> и др.Александр Дрозденко женат, у него две дочери.<a href="https://apparat.lenobl.ru/ru/programm/corrupt/svedeniya-o-dohodah/gd_ggs/2019-god/" target="_blank">Декларированный доход</a> Дрозденко за 2019 год составил 6,007 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр дрозденко, справки

Биография Александра Дрозденко

15:57 14.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области (ныне Жамбылская область) Казахстана в семье служащих.
В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Кандидат экономических наук (2007).
После окончания института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области.
С 1988 года по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт".
В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем.
В ноябре 1993 года перешел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем вице-мэра, в 1996 году – мэра Кингисеппского района.
В декабре 1996 года был избран главой муниципального образования "Кингисеппский район", повторно переизбран на эту должность в декабре 2000 года.
В ноябре 2002 года Александр Дрозденко был приглашен на работу в правительство Ленинградской области и назначен на должность вице-губернатора Ленинградской области – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.
В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.
12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал документы о досрочном прекращении полномочий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по собственному желанию. Глава государства попросил чиновника исполнять свои обязанности до губернаторских выборов.
13 сентября 2015 года по итогам выборов был избран губернатором Ленинградской области, он получил поддержку 82,1% избирателей. 30 сентября Александр Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области.
Дрозденко награжден орденом Дружбы (1996), орденом Почета (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2008) и II (2002) степеней и др.
Александр Дрозденко женат, у него две дочери.
Декларированный доход Дрозденко за 2019 год составил 6,007 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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