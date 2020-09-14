https://ria.ru/20200914/dogovorennosti-1577216198.html
Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:18
2020-09-14T15:18
2020-09-14T15:25
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире