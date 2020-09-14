https://ria.ru/20200914/dogovorennosti-1577216198.html

Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:18

2020-09-14T15:18

2020-09-14T15:25

россия

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1400x0_80_0_0_ea152ae1e27dbd8ea57a204579122b0f.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.

россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире