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Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:18
2020-09-14T15:25
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.
россия
франция
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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире

Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям

15:18 14.09.2020 (обновлено: 15:25 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВ мире
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