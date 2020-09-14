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https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
Осенняя хандра уже пришла в Россию, но победить ее можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Как это работает, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:04
2020-09-14T02:04
депрессия
здоровье - общество
осень
психиатрия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Осенняя хандра уже пришла в Россию, но победить ее можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Как это работает, объяснил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200914/depressiya-1577107301.html">радио Sputnik</a> врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.Одна из причин снижения настроения <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">осенью</a> – это уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре это заметно лучше всего из-за приближающегося осеннего равноденствия, считает Виктор Ханыков.Улучшить настроение в таких условиях можно, но придется потратиться на электроэнергию, уверяет Виктор Ханыков. "Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы. Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки", – посоветовал психиатр Виктор Ханыков в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/depressiya-1576826680.html
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депрессия, здоровье - общество, осень, психиатрия, общество

Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией

02:04 14.09.2020
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© Depositphotos / JaykaylПечальная девушка
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Depositphotos / Jaykayl
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Осенняя хандра уже пришла в Россию, но победить ее можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.
Одна из причин снижения настроения осенью – это уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре это заметно лучше всего из-за приближающегося осеннего равноденствия, считает Виктор Ханыков.

"Осень – это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства", – рассказал радио Sputnik психиатр.

Улучшить настроение в таких условиях можно, но придется потратиться на электроэнергию, уверяет Виктор Ханыков.
"Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы. Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки", – посоветовал психиатр Виктор Ханыков в интервью радио Sputnik.
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