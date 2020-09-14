https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html

Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией

Осенняя хандра уже пришла в Россию, но победить ее можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Как это работает, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:04

2020-09-14T02:04

2020-09-14T02:04

депрессия

здоровье - общество

осень

психиатрия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Осенняя хандра уже пришла в Россию, но победить ее можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения. Как это работает, объяснил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200914/depressiya-1577107301.html">радио Sputnik</a> врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.Одна из причин снижения настроения <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">осенью</a> – это уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре это заметно лучше всего из-за приближающегося осеннего равноденствия, считает Виктор Ханыков.Улучшить настроение в таких условиях можно, но придется потратиться на электроэнергию, уверяет Виктор Ханыков. "Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы. Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки", – посоветовал психиатр Виктор Ханыков в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/depressiya-1576826680.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депрессия, здоровье - общество, осень, психиатрия, общество