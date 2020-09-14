Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/chernogoriya-1577194926.html
Окончательные итоги выборов в Черногории подтвердили победу оппозиции
Избирком Черногории опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:41
2020-09-14T09:41
мило джуканович
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be350e9f969ace559e4a03f7e4615215.jpg
<strong>БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости.</strong> Избирком <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30 мандатов из всего 81 в Скупщине, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 27.Согласно опубликованным данным, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" вокруг партии "Демократы" получила третье место с 10 депутатскими креслами, за ней расположилась коалиция "Черным по белому" оппозиционного движения URA с 4 мандатами.Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социал-демократы" имеют 3 мандата,Бывшие коалиционные партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия – 2 депутатских места.Остальные 5 мандатов достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств. Таким образом, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая ДПС президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>.В выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.
https://ria.ru/20200907/chernogoriya-1576879882.html
https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576672131.html
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_291:0:3022:2048_1400x0_80_0_0_1c48142b15c6b50a8f3c245c6b4c161a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мило джуканович, черногория, в мире

Окончательные итоги выборов в Черногории подтвердили победу оппозиции

09:41 14.09.2020
1986
© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Агитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Избирком Черногории опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30 мандатов из всего 81 в Скупщине, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 27.
Согласно опубликованным данным, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" вокруг партии "Демократы" получила третье место с 10 депутатскими креслами, за ней расположилась коалиция "Черным по белому" оппозиционного движения URA с 4 мандатами.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 14:38
Оппозиция Черногории ждет отмены приговора о попытке путча
Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социал-демократы" имеют 3 мандата,
Бывшие коалиционные партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия – 2 депутатских места.
Остальные 5 мандатов достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств. Таким образом, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая ДПС президента Мило Джукановича.
В выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.
Черногория - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:20
Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией
1601004
Обсудить 0
Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Новый лидер правящей партии Японии намерен продолжить курс Абэ
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Отдыхающие на пляже в Ялте
Туристы рассказали о мошенничествах с системой "все включено" в Крыму
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Водитель автомобиля
В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В Общественной палате рассказали о выявленных перед выборами фейках
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Киев
В офисе Зеленского рассказали о ситуации с решением о местных выборах
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния