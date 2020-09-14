https://ria.ru/20200914/chernogoriya-1577194926.html

Окончательные итоги выборов в Черногории подтвердили победу оппозиции

Избирком Черногории опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:41

2020-09-14T09:41

2020-09-14T09:41

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости.</strong> Избирком <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30 мандатов из всего 81 в Скупщине, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 27.Согласно опубликованным данным, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" вокруг партии "Демократы" получила третье место с 10 депутатскими креслами, за ней расположилась коалиция "Черным по белому" оппозиционного движения URA с 4 мандатами.Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социал-демократы" имеют 3 мандата,Бывшие коалиционные партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия – 2 депутатских места.Остальные 5 мандатов достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств. Таким образом, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая ДПС президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>.В выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.

https://ria.ru/20200907/chernogoriya-1576879882.html

https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576672131.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире