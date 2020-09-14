Окончательные итоги выборов в Черногории подтвердили победу оппозиции
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Избирком Черногории опубликовал окончательные итоги прошедших 30 августа парламентских выборов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 30 мандатов из всего 81 в Скупщине, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 27.
Согласно опубликованным данным, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" вокруг партии "Демократы" получила третье место с 10 депутатскими креслами, за ней расположилась коалиция "Черным по белому" оппозиционного движения URA с 4 мандатами.
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Коалиционные партнеры правящей ДПС – "Социал-демократы" имеют 3 мандата,
Бывшие коалиционные партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия – 2 депутатских места.
Остальные 5 мандатов достались партиям бошняцкого (славянско-мусульманского) и албанского нацменьшинств. Таким образом, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая ДПС президента Мило Джукановича.
В выборах участвовали 11 партий и коалиций, которые должны были преодолеть барьер в 3% для попадания в парламент. Всего в Скупщине 81 место, она избирается сроком на 4 года.
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