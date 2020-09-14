https://ria.ru/20200914/bogomaz-1577027122.html

Биография Александра Богомаза

Александр Васильевич Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:34

2020-09-14T07:34

2020-09-14T07:34

александр богомаз

брянская область

справки

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Александр Васильевич Богомаз <a href="http://www.bryanskobl.ru/governor" target="_blank">родился 23 февраля 1961 года</a> в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области. В 1983 году окончил Брянский технологический институт (ныне Брянский государственный инженерно-технологический университет) по специальности "инженер-механик". Кандидат сельскохозяйственных наук.Трудовую деятельность начал в 1977 году токарем на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) на Брянском заводе дорожных машин. В 1983-1998 годах работал в совхозе "Берновичский" Стародубского района Брянской области, пройдя путь от инженера до заместителя директора.В 1998-2003 годах занимал должность главного инженера производственного управления "Стародубрайгаз" ОАО "Брянскоблгаз".С 2003 по 2004 год занимал пост первого заместителя главы администрации Стародубского района Брянской области.В 2004-2009 годах избирался депутатом представительных органов местного самоуправления Стародубского района Брянской области по одномандатным избирательным округам. Был избран депутатом Меленского сельского поселения, главой Меленского сельского поселения – председателем Меленского сельского совета народных депутатов, депутатом Стародубского районного совета народных депутатов.В марте 2009 года избран депутатом Брянской областной Думы по Стародубскому одномандатному избирательному округу.В 2009-2012 годах руководил крестьянско-фермерским хозяйством "Богомаз".С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва. Работал в составе Комитета по науке и наукоемким технологиям и Комитета по аграрным вопросам.9 сентября 2014 года <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz" target="_blank">Богомаз</a> был <a href="http://ria.ru/politics/20140909/1023376382.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. 13 сентября 2015 года на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз <a href="https://ria.ru/20150914/1251327755.html" target="_blank">получил</a> 79,96% голосов избирателей. 28 сентября 2015 года <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44549" target="_blank">вступил в должность</a> главы региона.С 2019 по 2020 год <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/45127" target="_blank">входил</a> в президиум Государственного совета РФ.Декларированный доход Богомаза за 2019 год <a href="http://www.bryanskobl.ru/docs/income/bogomaz-2019.pdf" target="_blank">составил 4,9 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, справки