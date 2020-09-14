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Победитель реалити-шоу в Белгороде получит миллион на развитие бизнеса
В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
белгородская область
бизнес
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных инвестиций открыть бизнес, обладая лишь отличной идеей. О подробностях участия в конкурсе РИА Новости рассказали в пресс-службе региональной администрации.Проект, не имеющий аналогов в России, стартовал в конце июля и проходит в три этапа: предварительный (прием заявок и отбор участников), промежуточный (презентация проектов и отбор финалистов) и финальный (пять финалистов примут участие в съемках выпусков шоу, по итогам которых конкурсная комиссия выберет победителя).В региональном правительстве отметили, что за три с половиной недели на конкурс поступило более 400 заявок от жителей большинства районов Белгородской области. При этом из всего количества проявивших инициативу только 91 человек смог корректно заполнить шаблон бизнес-модели и пройти на этап рассмотрения анкет членами жюри.Поданные на конкурс проекты были ориентированы преимущественно на открытие микробизнеса. Наибольшее число идей связано с запуском предприятий общественного питания — от простых кондитерских до специфических заведений национальной кухни. Также несколько идей было посвящено проблемам экологии и вторичного использования."Изначально планировалось допустить на этап кастинга лишь десять заявок, но конкуренция идей оказалась столь высока, что жюри приняло коллегиальное решение вживую посмотреть в первый съемочный день в два раза больше участников. По итогам предварительного этапа было отобрано пять лучших проектов, прямо сейчас они борются за главный приз. В отборе участников жюри руководствовалось оригинальностью и проработанностью бизнес-идей, трезвой оценкой рисков. Немаловажным критерием являлась возможность реализации планов участников за два-три месяца — именно столько отводится на съемки эпизодов шоу, посвященных становлению бизнеса победителя", — рассказали в правительстве области.Ожидается, что в начале октября зрители смогут увидеть первый из восьми выпусков шоу, которые будут транслироваться на YouTube-канале департамента экономического развития "Бизнес Белгородской области" и официальных аккаунтах в социальных сетях регионального правительства. Победителя определят в пятой серии реалити-шоу "Завтра миллион", следующие три выпуска будут посвящены непосредственно реализации его бизнес-идеи.В жюри конкурса вошли известные в регионе предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса: информационные технологии, общественное питание, сфера услуг красоты и здоровья. Победитель сможет выбрать из них наставника, который поможет реализовать бизнес-идею, используя весь свой опыт и знания.Реалити-шоу "Завтра миллион" было разработано и запущено департаментом экономического развития Белгородской области совместно с областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. По задумке, оно должно погрузить аудиторию в историю становления одного предприятия и показать, что малый бизнес создается благодаря идее и инициативе человека."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у реалити-шоу "Завтра миллион" в следующем году выйдет второй сезон", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200910/konkurs-1576998836.html
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белгородская область
РИА Новости
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Новости
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хорошие новости, белгородская область, бизнес

Победитель реалити-шоу в Белгороде получит миллион на развитие бизнеса

08:00 14.09.2020 (обновлено: 11:24 14.09.2020)
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© Фото : официальный сайт Правительства Белгородской областиПервый заместитель начальника Департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили
Первый заместитель начальника Департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : официальный сайт Правительства Белгородской области
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных инвестиций открыть бизнес, обладая лишь отличной идеей. О подробностях участия в конкурсе РИА Новости рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Проект, не имеющий аналогов в России, стартовал в конце июля и проходит в три этапа: предварительный (прием заявок и отбор участников), промежуточный (презентация проектов и отбор финалистов) и финальный (пять финалистов примут участие в съемках выпусков шоу, по итогам которых конкурсная комиссия выберет победителя).
В региональном правительстве отметили, что за три с половиной недели на конкурс поступило более 400 заявок от жителей большинства районов Белгородской области. При этом из всего количества проявивших инициативу только 91 человек смог корректно заполнить шаблон бизнес-модели и пройти на этап рассмотрения анкет членами жюри.

"Участники могли прийти на шоу с самыми разными бизнес-идеями, не ограниченными по тематике, — от кофейни до коммерческого образовательного проекта. Главное, чтобы на реализацию проекта понадобилось не более одного миллиона рублей, а срок подготовки к открытию не превышал два месяца", — пояснил первый заместитель начальника департамента экономического развития области Давид Бузиашвили.

Поданные на конкурс проекты были ориентированы преимущественно на открытие микробизнеса. Наибольшее число идей связано с запуском предприятий общественного питания — от простых кондитерских до специфических заведений национальной кухни. Также несколько идей было посвящено проблемам экологии и вторичного использования.
"Изначально планировалось допустить на этап кастинга лишь десять заявок, но конкуренция идей оказалась столь высока, что жюри приняло коллегиальное решение вживую посмотреть в первый съемочный день в два раза больше участников. По итогам предварительного этапа было отобрано пять лучших проектов, прямо сейчас они борются за главный приз. В отборе участников жюри руководствовалось оригинальностью и проработанностью бизнес-идей, трезвой оценкой рисков. Немаловажным критерием являлась возможность реализации планов участников за два-три месяца — именно столько отводится на съемки эпизодов шоу, посвященных становлению бизнеса победителя", — рассказали в правительстве области.
© Фото : Департамент экономического развития Белгородской областиКонкурс "Завтра миллион"
Конкурс Завтра миллион - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Департамент экономического развития Белгородской области
Ожидается, что в начале октября зрители смогут увидеть первый из восьми выпусков шоу, которые будут транслироваться на YouTube-канале департамента экономического развития "Бизнес Белгородской области" и официальных аккаунтах в социальных сетях регионального правительства. Победителя определят в пятой серии реалити-шоу "Завтра миллион", следующие три выпуска будут посвящены непосредственно реализации его бизнес-идеи.

"Пятерка финалистов подвергнется испытаниям, раскрывающим их слабые и сильные стороны, для них будут проведены лекции по маркетингу и правовой стороне бизнеса. Жюри полностью открыто для любых вопросов и готово делиться опытом. Реалити-шоу ставит перед собой цель вырастить как минимум один успешный проект", — отметили в администрации области.

В жюри конкурса вошли известные в регионе предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса: информационные технологии, общественное питание, сфера услуг красоты и здоровья. Победитель сможет выбрать из них наставника, который поможет реализовать бизнес-идею, используя весь свой опыт и знания.
Реалити-шоу "Завтра миллион" было разработано и запущено департаментом экономического развития Белгородской области совместно с областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. По задумке, оно должно погрузить аудиторию в историю становления одного предприятия и показать, что малый бизнес создается благодаря идее и инициативе человека.
"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у реалити-шоу "Завтра миллион" в следующем году выйдет второй сезон", — добавил собеседник агентства.
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