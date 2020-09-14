https://ria.ru/20200914/biznes-1577027822.html

Победитель реалити-шоу в Белгороде получит миллион на развитие бизнеса

В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T11:24

хорошие новости

хорошие новости

белгородская область

бизнес

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных инвестиций открыть бизнес, обладая лишь отличной идеей. О подробностях участия в конкурсе РИА Новости рассказали в пресс-службе региональной администрации.Проект, не имеющий аналогов в России, стартовал в конце июля и проходит в три этапа: предварительный (прием заявок и отбор участников), промежуточный (презентация проектов и отбор финалистов) и финальный (пять финалистов примут участие в съемках выпусков шоу, по итогам которых конкурсная комиссия выберет победителя).В региональном правительстве отметили, что за три с половиной недели на конкурс поступило более 400 заявок от жителей большинства районов Белгородской области. При этом из всего количества проявивших инициативу только 91 человек смог корректно заполнить шаблон бизнес-модели и пройти на этап рассмотрения анкет членами жюри.Поданные на конкурс проекты были ориентированы преимущественно на открытие микробизнеса. Наибольшее число идей связано с запуском предприятий общественного питания — от простых кондитерских до специфических заведений национальной кухни. Также несколько идей было посвящено проблемам экологии и вторичного использования."Изначально планировалось допустить на этап кастинга лишь десять заявок, но конкуренция идей оказалась столь высока, что жюри приняло коллегиальное решение вживую посмотреть в первый съемочный день в два раза больше участников. По итогам предварительного этапа было отобрано пять лучших проектов, прямо сейчас они борются за главный приз. В отборе участников жюри руководствовалось оригинальностью и проработанностью бизнес-идей, трезвой оценкой рисков. Немаловажным критерием являлась возможность реализации планов участников за два-три месяца — именно столько отводится на съемки эпизодов шоу, посвященных становлению бизнеса победителя", — рассказали в правительстве области.Ожидается, что в начале октября зрители смогут увидеть первый из восьми выпусков шоу, которые будут транслироваться на YouTube-канале департамента экономического развития "Бизнес Белгородской области" и официальных аккаунтах в социальных сетях регионального правительства. Победителя определят в пятой серии реалити-шоу "Завтра миллион", следующие три выпуска будут посвящены непосредственно реализации его бизнес-идеи.В жюри конкурса вошли известные в регионе предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса: информационные технологии, общественное питание, сфера услуг красоты и здоровья. Победитель сможет выбрать из них наставника, который поможет реализовать бизнес-идею, используя весь свой опыт и знания.Реалити-шоу "Завтра миллион" было разработано и запущено департаментом экономического развития Белгородской области совместно с областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. По задумке, оно должно погрузить аудиторию в историю становления одного предприятия и показать, что малый бизнес создается благодаря идее и инициативе человека."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у реалити-шоу "Завтра миллион" в следующем году выйдет второй сезон", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200910/konkurs-1576998836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, белгородская область, бизнес