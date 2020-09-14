https://ria.ru/20200914/bezhentsy-1577226390.html

Bild: Меркель раскритиковала позицию канцлера Австрии по приему беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала позицию австрийского коллеги Себастьяна Курца, который выступил против приема беженцев из греческого лагеря РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:27

2020-09-14T17:27

2020-09-14T17:27

хорст зеехофер

себастьян курц

ангела меркель

германия

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> резко раскритиковала позицию австрийского коллеги <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяна Курца</a>, который выступил против приема беженцев из греческого лагеря Мориа, сообщил таблоид <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Bild</a>.Ранее в Берлине глава МВД Германии <a href="http://ria.ru/person_KHorst_Zeekhofer/" target="_blank" data-auto="true">Хорст Зеехофер</a> заявил, что 10 стран ЕС примут несовершеннолетних беженцев без сопровождающих лиц из Мории. По его словам, Франция и Германия готовы принять по 100-150 человек. Курц в свою очередь объявил, что <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a> не будет принимать беженцев из сгоревшего лагеря. По его словам, австрийские власти не могут позволить кризису беженцев 2015 года повториться, но готовы оказать другую помощь.По данным Bild, на закрытом заседании президиума партии ХДС Меркель заявила, что Австрия не может требовать финансовых уступок и при этом отказываться от приема мигрантов.Сама Меркель, пишет издание, поддерживает идею приема большего числа мигрантов, чем было объявлено ранее. Точное количество будет обсуждаться на встрече с партией СДПГ, которая должна состояться в среду вечером.При этом, как сообщили таблоиду источники в правительственных кругах, прием новых беженцев, сотен или даже тысяч детей с их родителями, должен быть четко обозначен как "разовое мероприятие".В ночь на 9 сентября на острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.После пожара на Лесбосе тысячи мигрантов остались без крыши над головой. В среду вечером произошли беспорядки, когда тысячи мигрантов пытались пройти в город Митилини и в порт. Они стали забрасывать камнями полицию, спецназ полиции применил слезоточивый газ. Многие мигранты ночевали на дороге. На Лесбосе объявлен режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать четыре месяца.

https://ria.ru/20200724/1574875789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575856839.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорст зеехофер, себастьян курц, ангела меркель, германия, австрия, в мире