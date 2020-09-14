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https://ria.ru/20200914/bezdomnye-zhivotnye-s-invalidnostyu-nashli-sebe-dom-v-chastnom-priyute-1577235410.html
Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте
В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров.
2020-09-14T20:29
2020-09-14T20:29
бездомные животные
животные
видео
общество
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Сейчас в ее реабилитационном центре живут 60 кошек и 9 собак. Им всем необходимы лекарства. Марина уже просила о поддержке местную администрацию, но ответа пока не последовала.
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте
В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров. Сейчас в ее реабилитационном центре живут 60 кошек и 9 собак. Им всем необходимы лекарства. Марина уже просила о поддержке местную администрацию, но ответа пока не последовала.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, бездомные животные, животные, видео, общество
Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте
В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров.
2020-09-14T20:29
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Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте

20:29 14.09.2020
483
В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров.
Сейчас в ее реабилитационном центре живут 60 кошек и 9 собак. Им всем необходимы лекарства. Марина уже просила о поддержке местную администрацию, но ответа пока не последовала.
1400000
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бездомные животныеЖивотныеВидеоОбщество
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