https://ria.ru/20200914/bezdomnye-zhivotnye-s-invalidnostyu-nashli-sebe-dom-v-chastnom-priyute-1577235410.html

Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте

В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров.

2020-09-14T20:29

2020-09-14T20:29

2020-09-14T20:29

бездомные животные

животные

видео

общество

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Сейчас в ее реабилитационном центре живут 60 кошек и 9 собак. Им всем необходимы лекарства. Марина уже просила о поддержке местную администрацию, но ответа пока не последовала.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте В деревне Александровка Орловской области около семи лет открыт приют для животных-инвалидов. Владелица приюта Марина Козырева сама ухаживает за обитателями: кормит их, лечит, выхаживает во время тяжелых заболеваний. Как правило, ее подопечные стали жертвами живодеров. Сейчас в ее реабилитационном центре живут 60 кошек и 9 собак. Им всем необходимы лекарства. Марина уже просила о поддержке местную администрацию, но ответа пока не последовала. 2020-09-14T20:29 true PT2M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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