https://ria.ru/20200914/belozertsev-1576971624.html

Биография Ивана Белозерцева

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:39

2020-09-14T07:39

2020-09-14T07:39

иван белозерцев

липецкая область

справки

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Иван Александрович Белозерцев <a href="http://pnzreg.ru/governor/biography/" target="_blank">родился 15 сентября 1958 года</a> в селе Бараново Ливенского района Орловской области.В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008). В 1976-2004 годах <a href="http://penzadays.ru/person.php?id=288" target="_blank">служил</a> на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка в/ч 61642.В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области. <a href="https://er.ru/persons/642/" target="_blank">Депутат</a> Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".<a href="https://www.penzainform.ru/penza/peoples/ivan_belozercev.html" target="_blank">В 2004-2005 годах</a> – председатель Пензенской городской Думы.В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".В октябре 2012 года был <a href="http://www.zspo.ru/about/history/deputy5/8620/" target="_blank">избран</a> депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания. 25 мая 2015 года был <a href="http://ria.ru/politics/20150525/1066319980.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был <a href="http://www.penza.vybory.izbirkom.ru/region/region/penza?action=show&root=1&tvd=2582000601384&vrn=2582000601380&region=58&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=2582000601384&type=222" target="_blank">избран</a> губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей. 21 сентября официально вступил в должность губернатора Пензенской области.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/30752" target="_blank">2010</a>), орденом Почета (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/42418" target="_blank">2017</a>), а также медалями "За безупречную службу" III степени, "За отличие в военной службе" I степени, "За воинскую доблесть" II степени, военным орденом Святителя Николая Чудотворца II степени и др. <a href="http://corrupt.pnzreg.ru/vazhno/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh/svedeniya-o-dokhodakh-predstavlennye-sluzhashchimi/za-2019-god/" target="_blank">Отмечен почетными грамотами</a> губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области и многими другими, памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".Женат, двое сыновей.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,288 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

липецкая область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, липецкая область, справки