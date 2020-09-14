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https://ria.ru/20200914/belozertsev-1576971624.html
Биография Ивана Белозерцева
Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:39
2020-09-14T07:39
иван белозерцев
липецкая область
справки
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Иван Александрович Белозерцев <a href="http://pnzreg.ru/governor/biography/" target="_blank">родился 15 сентября 1958 года</a> в селе Бараново Ливенского района Орловской области.В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008). В 1976-2004 годах <a href="http://penzadays.ru/person.php?id=288" target="_blank">служил</a> на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка в/ч 61642.В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области. <a href="https://er.ru/persons/642/" target="_blank">Депутат</a> Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".<a href="https://www.penzainform.ru/penza/peoples/ivan_belozercev.html" target="_blank">В 2004-2005 годах</a> – председатель Пензенской городской Думы.В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".В октябре 2012 года был <a href="http://www.zspo.ru/about/history/deputy5/8620/" target="_blank">избран</a> депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания. 25 мая 2015 года был <a href="http://ria.ru/politics/20150525/1066319980.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был <a href="http://www.penza.vybory.izbirkom.ru/region/region/penza?action=show&amp;root=1&amp;tvd=2582000601384&amp;vrn=2582000601380&amp;region=58&amp;global=&amp;sub_region=0&amp;prver=0&amp;pronetvd=null&amp;vibid=2582000601384&amp;type=222" target="_blank">избран</a> губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей. 21 сентября официально вступил в должность губернатора Пензенской области.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/30752" target="_blank">2010</a>), орденом Почета (<a href="http://kremlin.ru/acts/bank/42418" target="_blank">2017</a>), а также медалями "За безупречную службу" III степени, "За отличие в военной службе" I степени, "За воинскую доблесть" II степени, военным орденом Святителя Николая Чудотворца II степени и др. <a href="http://corrupt.pnzreg.ru/vazhno/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh/svedeniya-o-dokhodakh-predstavlennye-sluzhashchimi/za-2019-god/" target="_blank">Отмечен почетными грамотами</a> губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области и многими другими, памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".Женат, двое сыновей.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,288 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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иван белозерцев, липецкая область, справки

Биография Ивана Белозерцева

07:39 14.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.
В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище. В 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации (сейчас в составе Военного университета министерства обороны РФ). Кандидат педагогических наук (2008).
В 1976-2004 годах служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации: в 1980-1981 годах – командир взвода учебно-боевых танков; в 1981-1984 годах – секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов; в 1984-1986 годах – помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.
В 1986-1987 годах – заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники, в 1987-1989 годах – секретарь партийного комитета полка в/ч 61642.
В 1992-1999 годах – заместитель военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.
В 1999-2004 годах – начальник отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.
Депутат Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого созывов от Пензенского регионального отделения политической партии "Единая Россия".
В 2004-2005 годах – председатель Пензенской городской Думы.
В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность.
В 2006-2012 годах – председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".
В октябре 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от политической партии "Единая Россия". На первой (организационной) сессии был избран председателем заксобрания.
25 мая 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.
13 сентября 2015 года Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области. По итогам выборов получил поддержку 86,04% избирателей.
21 сентября официально вступил в должность губернатора Пензенской области.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), орденом Почета (2017), а также медалями "За безупречную службу" III степени, "За отличие в военной службе" I степени, "За воинскую доблесть" II степени, военным орденом Святителя Николая Чудотворца II степени и др.
Отмечен почетными грамотами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области и многими другими, памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".
Женат, двое сыновей.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,288 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Иван БелозерцевЛипецкая областьСправки
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