https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577223962.html

Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

Самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, защита рассчитывает,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:53

2020-09-14T16:53

2020-09-14T16:53

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> ухудшилось в следственном изоляторе, защита рассчитывает, что до конца недели суд рассмотрит жалобу на ее арест."Самочувствие подпортилось, написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы там обратили внимание, обеспечили лечение, передачу лекарств", - сообщила РИА Новости адвокат Колесниковой Людмила Казак.По словам защитника, Колесника связывает ухудшение состояния с аллергией на пыль, поскольку в камере "источники пыли везде". "Мария по-прежнему бодра духом", - сказала защитник.Казак добавила, пока нет информации о том, когда Колесниковой будет предъявлено обвинение, но защита ожидает, что вскоре будет рассмотрена жалоба на арест оппозиционера."Жалобу подали. В течение трех дней ее должен получить суд, в течение трех дней назначить слушание. Думаю, к концу недели это произойдет", - сказала Казак.Она отметила, что рассмотрение жалобы будет закрытым для посетителей.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577120713.html

https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577045420.html

Александр Невский Если ты алегрик (особенно на СИЗО и тюрьму) не надо лезть в политику и в оппозицию, что то на баррикады ходить все здоровы, а как отвечать за свои поступки - сразу болеют. 73

Sv Sss Какой смысл держать в следственном изоляторе человека, который не то что не собирается скрываться "за границей", а собственноручно порвала паспорт, что бы её насильно не вывезли "за границу". 59

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, происшествия