https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577219867.html
Лукашенко пообещал проинформировать Путина о ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал подробно проинформировать его о происходящем в республике. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:00
2020-09-14T16:00
2020-09-14T16:06
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> пообещал подробно проинформировать его о происходящем в республике."Я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле, даже не в Белоруссии, а в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по выходным", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире