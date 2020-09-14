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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218832.html
Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:51
2020-09-14T17:07
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече со своим белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране."Мы видим, конечно, все знаем, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры встречи показал в эфире телеканал "Лайф".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

15:51 14.09.2020 (обновлено: 17:07 14.09.2020)
737
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.
"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.
Встреча глав государств проходит в Сочи. Кадры встречи показал в эфире телеканал "Лайф".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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