https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218832.html
Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:51
2020-09-14T15:51
2020-09-14T17:07
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече со своим белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране."Мы видим, конечно, все знаем, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры встречи показал в эфире телеканал "Лайф".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
2020-09-14T15:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире