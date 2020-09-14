https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218832.html

Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:51

2020-09-14T15:51

2020-09-14T17:07

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече со своим белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране."Мы видим, конечно, все знаем, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры встречи показал в эфире телеканал "Лайф".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне" Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне" 2020-09-14T15:51 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире