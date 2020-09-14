https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218776.html

Путин и Макрон заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии, разрешении... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:50

2020-09-14T15:50

2020-09-14T15:50

протесты в белоруссии

россия

эммануэль макрон

александр лукашенко

владимир путин

франция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, разрешении кризиса мирно, путем диалога, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/putin-1577217711.html

россия

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, франция, белоруссия, в мире