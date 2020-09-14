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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577212040.html
Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области
Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в Гродненской области, сообщило в понедельник РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:29
2020-09-14T14:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>, сообщило в понедельник управление Следственного комитета республики по региону.Управление СК по Гродненской области расследует уголовные дела, возбужденные по статье 342 Уголовного кодекса <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место в регионе 9-11 августа, а также 6 сентября."В ходе изучения имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами, также в толпе находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности. В настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий", - говорится в сообщении управления СК.Как отметили в управлении, следователи продолжают работать в этом направлении, устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577199550.html
Всех выявить и на уборку картошки, лет на 10!😂
34
Вот этих командиров и надо паковать.
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4
гродненская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире

Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области

14:29 14.09.2020
1647
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции
Участники несанкционированной акции оппозиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции оппозиции. Архивное фото
МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в Гродненской области, сообщило в понедельник управление Следственного комитета республики по региону.
Управление СК по Гродненской области расследует уголовные дела, возбужденные по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место в регионе 9-11 августа, а также 6 сентября.
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"В ходе изучения имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами, также в толпе находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности. В настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий", - говорится в сообщении управления СК.
Как отметили в управлении, следователи продолжают работать в этом направлении, устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродненская областьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всех выявить и на уборку картошки, лет на 10!😂
14 сентября, 14:31
iivanignat5518
2720014
Вот этих командиров и надо паковать.
14 сентября, 14:50
sizif8sizif8
700012
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