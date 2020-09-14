Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области
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Участники несанкционированной акции оппозиции. Архивное фото
МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в Гродненской области, сообщило в понедельник управление Следственного комитета республики по региону.
Управление СК по Гродненской области расследует уголовные дела, возбужденные по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место в регионе 9-11 августа, а также 6 сентября.
"В ходе изучения имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами, также в толпе находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности. В настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий", - говорится в сообщении управления СК.
Как отметили в управлении, следователи продолжают работать в этом направлении, устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.