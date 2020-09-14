https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577212040.html

Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области

Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в Гродненской области, сообщило в понедельник РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:29

2020-09-14T14:29

2020-09-14T14:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродненская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские следователи выявили координаторов и провокаторов протестных акций, прошедших 9-11 августа и 6 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>, сообщило в понедельник управление Следственного комитета республики по региону.Управление СК по Гродненской области расследует уголовные дела, возбужденные по статье 342 Уголовного кодекса <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место в регионе 9-11 августа, а также 6 сентября."В ходе изучения имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами, также в толпе находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности. В настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий", - говорится в сообщении управления СК.Как отметили в управлении, следователи продолжают работать в этом направлении, устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577199550.html

ivanignat5518 Всех выявить и на уборку картошки, лет на 10!😂 34

sizif8 Вот этих командиров и надо паковать. 10

4

гродненская область

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире