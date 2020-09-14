https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577211931.html

Участников оппозиционных дружин в Белоруссии предупредили о санкциях

Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:28

2020-09-14T14:28

2020-09-14T21:16

протесты в белоруссии

следственный комитет белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти, предупреждают об уголовной ответственности за подобные действия.Позняк напомнила, что "в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Беларусь</a>". "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении."Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - отмечает гродненское управление СК.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html

viki miks Давно пора заглянуть в уголовный кодекс республики. Да, отлавливать самых активных и осуждать на реальные сроки. Первые могут отделаться небольшими сроками, а уже последующих на 10 упаковывать, если пострадают люди. Очевидно, что протесты не могут бесцельно длиться долго. Либо должны прийти к логичному завершению, либо необходима жертва, чтобы раскачать окончательно. Очень своевременно обраться к уголовному праву, иначе погибнут глупые подростки.. 16

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире