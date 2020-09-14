Участников оппозиционных дружин в Белоруссии предупредили о санкциях
14:28 14.09.2020 (обновлено: 21:16 14.09.2020)
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© AFP 2020 / TUT.BY Участники оппозиционного митинга перед сотрудниками правоохранительных органов, перекрывающими улицу, во время протеста против результатов президентских выборов в Минске
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти, предупреждают об уголовной ответственности за подобные действия.
"В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами, препятствовать их законной деятельности. В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - говорится в сообщении официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Инны Позняк. Текст сообщения размещен на сайте республиканского СК.
Позняк напомнила, что "в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь". "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
"Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - отмечает гродненское управление СК.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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