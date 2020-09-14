Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577211931.html
Участников оппозиционных дружин в Белоруссии предупредили о санкциях
Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:28
2020-09-14T21:16
протесты в белоруссии
следственный комитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178186_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_529c6fe573cfebd99636450e2cc2fff0.jpg
<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти, предупреждают об уголовной ответственности за подобные действия.Позняк напомнила, что "в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Беларусь</a>". "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении."Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - отмечает гродненское управление СК.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html
Давно пора заглянуть в уголовный кодекс республики. Да, отлавливать самых активных и осуждать на реальные сроки. Первые могут отделаться небольшими сроками, а уже последующих на 10 упаковывать, если пострадают люди. Очевидно, что протесты не могут бесцельно длиться долго. Либо должны прийти к логичному завершению, либо необходима жертва, чтобы раскачать окончательно. Очень своевременно обраться к уголовному праву, иначе погибнут глупые подростки..
16
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178186_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_29c738aa54decd346ccb6d03a24e9639.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Участников оппозиционных дружин в Белоруссии предупредили о санкциях

14:28 14.09.2020 (обновлено: 21:16 14.09.2020)
1254
© AFP 2020 / TUT.BY Участники оппозиционного митинга перед сотрудниками правоохранительных органов, перекрывающими улицу, во время протеста против результатов президентских выборов в Минске
Участники оппозиционного митинга перед сотрудниками правоохранительных органов, перекрывающими улицу, во время протеста против результатов президентских выборов в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AFP 2020 / TUT.BY
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Белорусские следователи на фоне информации о создании добровольных дружин, членов которых призывают препятствовать деятельности представителей власти, предупреждают об уголовной ответственности за подобные действия.

"В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами, препятствовать их законной деятельности. В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - говорится в сообщении официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Инны Позняк. Текст сообщения размещен на сайте республиканского СК.

Позняк напомнила, что "в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь". "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
"Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - отмечает гродненское управление СК.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 04:21Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных
6811024
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииСледственный комитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора заглянуть в уголовный кодекс республики. Да, отлавливать самых активных и осуждать на реальные сроки. Первые могут отделаться небольшими сроками, а уже последующих на 10 упаковывать, если пострадают люди. Очевидно, что протесты не могут бесцельно длиться долго. Либо должны прийти к логичному завершению, либо необходима жертва, чтобы раскачать окончательно. Очень своевременно обраться к уголовному праву, иначе погибнут глупые подростки..
14 сентября, 14:49
viki miksviki miks
1100023
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции
Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста
Валерий Цепкало
Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты
На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
Анталья, Турция
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
Эммануэль Макрон
Макрон рассказал Путину о результатах анализов Навального
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии рассказали о работе с ОЗХО по Навальному
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
13-летние подростки устроили ДТП в Подмосковье. Кадры СК
В Подмосковье три школьника угнали машину и попали в аварию
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния