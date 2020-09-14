Экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста
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Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Бывший председатель Независимого профсоюза горняков Белоруссии Сергей Черкасов получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции.
"Пятнадцать суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП",- говорится в сообщении стачкома "Беларуськалия", размещенном в их Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что представителя стачкома Романа Леончика осудили также на 15 суток по аналогичному обвинению.
Ранее сообщалось, что 15 суток получил бывший член стачкома четвертого рудоуправления Павел Разумовский.
В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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