https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577210995.html

Экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста

Бывший председатель Независимого профсоюза горняков Белоруссии Сергей Черкасов получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:10

2020-09-14T14:10

2020-09-14T14:10

протесты в белоруссии

роман головченко

сергей черкас

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112480_0:0:2549:1435_1400x0_80_0_0_01c948431f45aeb4abfeea56c6bc37fa.jpg

<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Бывший председатель Независимого профсоюза горняков <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_SergejjCHerkas/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Черкасов</a> получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции."Пятнадцать суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП",- говорится в сообщении стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", размещенном в их <a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Кроме того, отмечается, что представителя стачкома Романа Леончика осудили также на 15 суток по аналогичному обвинению.Ранее сообщалось, что 15 суток получил бывший член стачкома четвертого рудоуправления Павел Разумовский.В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577202255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-1576306573.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, сергей черкас, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире