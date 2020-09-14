Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577210995.html
Экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста
Бывший председатель Независимого профсоюза горняков Белоруссии Сергей Черкасов получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:10
2020-09-14T14:10
протесты в белоруссии
роман головченко
сергей черкас
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112480_0:0:2549:1435_1400x0_80_0_0_01c948431f45aeb4abfeea56c6bc37fa.jpg
<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Бывший председатель Независимого профсоюза горняков <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_SergejjCHerkas/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Черкасов</a> получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции."Пятнадцать суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП",- говорится в сообщении стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", размещенном в их <a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Кроме того, отмечается, что представителя стачкома Романа Леончика осудили также на 15 суток по аналогичному обвинению.Ранее сообщалось, что 15 суток получил бывший член стачкома четвертого рудоуправления Павел Разумовский.В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577202255.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-1576306573.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112480_113:0:2214:1576_1400x0_80_0_0_67a712ac2e37b5036520d573e7056337.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, сергей черкас, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста

14:10 14.09.2020
279
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Бывший председатель Независимого профсоюза горняков Белоруссии Сергей Черкасов получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции.
"Пятнадцать суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП",- говорится в сообщении стачкома "Беларуськалия", размещенном в их Telegram-канале.
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета Беларуськалия у здания Минского областного суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:49Протесты в Белоруссии
Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста
Кроме того, отмечается, что представителя стачкома Романа Леончика осудили также на 15 суток по аналогичному обвинению.
Ранее сообщалось, что 15 суток получил бывший член стачкома четвертого рудоуправления Павел Разумовский.
В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 20:26
Координационный совет Белоруссии возмутился арестами своих членов
2910121
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоСергей ЧеркасБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники оппозиционного митинга перед сотрудниками правоохранительных органов, перекрывающими улицу, во время протеста против результатов президентских выборов в Минске
Участников оппозиционных дружин в Белоруссии предупредили о санкциях
Участники несанкционированной акции оппозиции
Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области
Алексей Навальный
Германия отказалась уточнять, какие лаборатории изучили пробы Навального
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
Сайты связывания микроРНК miRNA hsa-miR-21-3p и hsa-miR-421, общие для шести из семи коронавирусов человека
Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы
Валерий Цепкало
Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии рассказали о работе с ОЗХО по Навальному
Андрей Богдан
Экс-главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Анталья, Турция
СМИ: российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле
13-летние подростки устроили ДТП в Подмосковье. Кадры СК
В Подмосковье три школьника угнали машину и попали в аварию
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Эммануэль Макрон
Макрон рассказал Путину о результатах анализов Навального
На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния