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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577204127.html
В ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии
Все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности Белоруссии должны быть документально подтверждены и расследованы, заявила... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:19
2020-09-14T13:35
мишель бачелет
александр лукашенко
женева (город)
протесты в белоруссии
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны быть документально подтверждены и расследованы, заявила Верховный комиссар <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a>, выступая в понедельник на открытии 45-й сессии совета ООН по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>."Восстановление социального мира в Беларуси требует проведения далеко идущего диалога, реформ и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека. Я призываю Совет сосредоточить усилия на этих трех областях, с тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и недовольства. С учетом их масштабов и количества, все утверждения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть документально подтверждены и расследованы, с тем чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказала она.По ее словам, офис УВКПЧ ООН продолжает получать "тревожные сообщения о продолжающемся жестоком подавлении мирных демонстраций с сотнями тысяч людей из всех слоев общества, особенно женщин"."По-прежнему поступают сообщения о ненужном или чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, о тысячах арестов, многие из которых, по-видимому, являются произвольными, и о сотнях утверждений о пытках или жестоком обращении, в том числе с детьми, причем в некоторых сообщениях указывается на сексуальное насилие. В последнее время поступают также сообщения о похищениях неизвестными лиц, связанных с оппозицией. Журналисты, сообщающие о протестах, также продолжают подвергаться арестам и преследованиям. Имеется мало свидетельств того, что власти предпринимают какие-либо шаги в связи с этими сообщениями", - добавила Бачелет. Комиссар не привела конкретных примеров.Официальной информации об инцидентах с пытками или жестоком обращении с детьми от властей Белоруссии не поступало. Органы безопасности страны ранее сообщали, что составляют протоколы об административном правонарушении на несовершеннолетних, задержанных на акциях протеста. Правоохранители также предупреждали, что вовлечение детей в несанкционированные акции является нарушением их прав.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html
https://ria.ru/20200914/oon-1577203239.html
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4
женева (город)
белоруссия
РИА Новости
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мишель бачелет, александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире

В ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии

12:19 14.09.2020 (обновлено: 13:35 14.09.2020)
552
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста в Минске. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности Белоруссии должны быть документально подтверждены и расследованы, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в понедельник на открытии 45-й сессии совета ООН по правам человека в Женеве.
"Восстановление социального мира в Беларуси требует проведения далеко идущего диалога, реформ и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека. Я призываю Совет сосредоточить усилия на этих трех областях, с тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и недовольства. С учетом их масштабов и количества, все утверждения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть документально подтверждены и расследованы, с тем чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказала она.
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По ее словам, офис УВКПЧ ООН продолжает получать "тревожные сообщения о продолжающемся жестоком подавлении мирных демонстраций с сотнями тысяч людей из всех слоев общества, особенно женщин".
"По-прежнему поступают сообщения о ненужном или чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, о тысячах арестов, многие из которых, по-видимому, являются произвольными, и о сотнях утверждений о пытках или жестоком обращении, в том числе с детьми, причем в некоторых сообщениях указывается на сексуальное насилие. В последнее время поступают также сообщения о похищениях неизвестными лиц, связанных с оппозицией. Журналисты, сообщающие о протестах, также продолжают подвергаться арестам и преследованиям. Имеется мало свидетельств того, что власти предпринимают какие-либо шаги в связи с этими сообщениями", - добавила Бачелет. Комиссар не привела конкретных примеров.
Официальной информации об инцидентах с пытками или жестоком обращении с детьми от властей Белоруссии не поступало. Органы безопасности страны ранее сообщали, что составляют протоколы об административном правонарушении на несовершеннолетних, задержанных на акциях протеста. Правоохранители также предупреждали, что вовлечение детей в несанкционированные акции является нарушением их прав.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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144101028
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Протесты в БелоруссииМишель БачелетАлександр ЛукашенкоЖенева (город)БелоруссияООНВ мире
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А Францию и Германию не призвали?
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elya.velichutinaelya.velichutina
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14 сентября, 12:27
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