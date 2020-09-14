https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577204127.html

В ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии

Все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности Белоруссии должны быть документально подтверждены и расследованы, заявила... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:19

2020-09-14T12:19

2020-09-14T13:35

мишель бачелет

александр лукашенко

женева (город)

протесты в белоруссии

белоруссия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577198340_0:44:3448:1983_1400x0_80_0_0_606ab3f770b3c36f2fb82f2ea7a2c83a.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должны быть документально подтверждены и расследованы, заявила Верховный комиссар <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a>, выступая в понедельник на открытии 45-й сессии совета ООН по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>."Восстановление социального мира в Беларуси требует проведения далеко идущего диалога, реформ и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека. Я призываю Совет сосредоточить усилия на этих трех областях, с тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и недовольства. С учетом их масштабов и количества, все утверждения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть документально подтверждены и расследованы, с тем чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказала она.По ее словам, офис УВКПЧ ООН продолжает получать "тревожные сообщения о продолжающемся жестоком подавлении мирных демонстраций с сотнями тысяч людей из всех слоев общества, особенно женщин"."По-прежнему поступают сообщения о ненужном или чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, о тысячах арестов, многие из которых, по-видимому, являются произвольными, и о сотнях утверждений о пытках или жестоком обращении, в том числе с детьми, причем в некоторых сообщениях указывается на сексуальное насилие. В последнее время поступают также сообщения о похищениях неизвестными лиц, связанных с оппозицией. Журналисты, сообщающие о протестах, также продолжают подвергаться арестам и преследованиям. Имеется мало свидетельств того, что власти предпринимают какие-либо шаги в связи с этими сообщениями", - добавила Бачелет. Комиссар не привела конкретных примеров.Официальной информации об инцидентах с пытками или жестоком обращении с детьми от властей Белоруссии не поступало. Органы безопасности страны ранее сообщали, что составляют протоколы об административном правонарушении на несовершеннолетних, задержанных на акциях протеста. Правоохранители также предупреждали, что вовлечение детей в несанкционированные акции является нарушением их прав.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html

https://ria.ru/20200914/oon-1577203239.html

elya.velichutina А Францию и Германию не призвали? 18

ralf4002 Отслеживайте лучше случаи насилия в Портленде. Вот где смак-то! 13

4

женева (город)

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель бачелет, александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире