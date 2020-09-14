Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСиловики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "Беларуськалия" Павлу Разумовскому.
В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.
"Бывшего члена стачкома 4РУ (четвертого рудоуправления - ред.) Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале стачечного комитета.
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.