https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577202255.html

Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста

Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "Беларуськалия" Павлу Разумовскому. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:49

2020-09-14T11:49

2020-09-14T11:49

протесты в белоруссии

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" Павлу Разумовскому.В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому."Бывшего члена стачкома 4РУ (четвертого рудоуправления - ред.) Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД", - говорится в сообщении, размещенном в <a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> стачечного комитета.Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200912/zabastovka-1577141246.html

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире