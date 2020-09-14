Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577202255.html
Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста
Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "Беларуськалия" Павлу Разумовскому. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:49
2020-09-14T11:49
протесты в белоруссии
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083852_0:39:3094:1779_1400x0_80_0_0_8e078ab6af0509bdf31641f9303e8211.jpg
<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" Павлу Разумовскому.В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому."Бывшего члена стачкома 4РУ (четвертого рудоуправления - ред.) Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД", - говорится в сообщении, размещенном в <a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> стачечного комитета.Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200912/zabastovka-1577141246.html
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083852_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_ad7463914e07bdbf80f40ff5cd83305d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Экс-члену стачкома "Беларуськалия" назначили 15 суток ареста

11:49 14.09.2020
2246
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСиловики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета Беларуськалия у здания Минского областного суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Суд назначил 15 суток административного ареста бывшему члену стачечного комитета одного из рудоуправлений "Беларуськалия" Павлу Разумовскому.
В субботу стачечный комитет предприятия "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.
Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 16:31Протесты в Белоруссии
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
"Бывшего члена стачкома 4РУ (четвертого рудоуправления - ред.) Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Суд проходил в здании Солигорского РОВД", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале стачечного комитета.
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 15:08Протесты в Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки
6310105
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Дрон Zipline
В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны
Флаг у Штаб-квартиры ООН
СПЧ ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Врач скорой помощи
В России за сутки 2475 пациентов излечились от коронавируса
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста в Минске
В ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 774 человека
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт
Участники несанкционированной акции оппозиции
Белорусский СК выявил координаторов протестов в Гродненской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния