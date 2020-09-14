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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577199550.html
На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 774 человека
Более 770 человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на акциях протеста, в том числе в Минске – более 500, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:04
2020-09-14T11:20
александр лукашенко
белоруссия
брест
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Более 770 человек задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье на акциях протеста, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – более 500, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Накануне МВД сообщало о сотнях задержанных по всей стране, в том числе в Минске, по первоначальной информации, их было более 400. При этом МВД сообщало, что в Минске сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, а в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> против протестующих применялся водомет."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина, из них в Минске – более 500. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Белорусское МВД сообщает, что в воскресенье днем в Минске многочисленная колонна граждан (всего, по данным ведомства, 15 тысяч человек) прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, после чего направилась в микрорайон "Дрозды".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html
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белоруссия
брест
минск
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александр лукашенко, белоруссия, брест, мвд белоруссии, минск, в мире

На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 774 человека

11:04 14.09.2020 (обновлено: 11:20 14.09.2020)
1249
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 770 человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на акциях протеста, в том числе в Минске – более 500, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Накануне МВД сообщало о сотнях задержанных по всей стране, в том числе в Минске, по первоначальной информации, их было более 400. При этом МВД сообщало, что в Минске сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, а в Бресте против протестующих применялся водомет.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 04:21Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и назвало число задержанных
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина, из них в Минске – более 500. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
"Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении ведомства.
Белорусское МВД сообщает, что в воскресенье днем в Минске многочисленная колонна граждан (всего, по данным ведомства, 15 тысяч человек) прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, после чего направилась в микрорайон "Дрозды".

"Встретившись с цепочкой из числа сотрудников органов внутренних дел, протестующие проследовали в обратном направлении. После предпринятых мер по рассредоточению несанкционированная акция завершилась около 20.00 (совпадает с мск)", - информировали в МВД Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Задержания на акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:39Протесты в Белоруссии
Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияБрестМВД БелоруссииМинскВ мире
Популярные комментарии
Число врагов Бати в Белоруссии множиться в геометрической прогрессии. Дали по голове дубинкой, схватили мать, избили и унизили сына и человек этого уже никогда не простит.
14 сентября, 11:12
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
9100116
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14 сентября, 11:09
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