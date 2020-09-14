На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 774 человека
11:04 14.09.2020 (обновлено: 11:20 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 770 человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на акциях протеста, в том числе в Минске – более 500, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Накануне МВД сообщало о сотнях задержанных по всей стране, в том числе в Минске, по первоначальной информации, их было более 400. При этом МВД сообщало, что в Минске сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, а в Бресте против протестующих применялся водомет.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина, из них в Минске – более 500. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
"Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении ведомства.
Белорусское МВД сообщает, что в воскресенье днем в Минске многочисленная колонна граждан (всего, по данным ведомства, 15 тысяч человек) прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, после чего направилась в микрорайон "Дрозды".
"Встретившись с цепочкой из числа сотрудников органов внутренних дел, протестующие проследовали в обратном направлении. После предпринятых мер по рассредоточению несанкционированная акция завершилась около 20.00 (совпадает с мск)", - информировали в МВД Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.