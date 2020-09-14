https://ria.ru/20200914/bank-1577203621.html
ВТБ Капитал Инвестиции стали партнером ФК "Динамо"
ВТБ Капитал Инвестиции стали официальным инвестброкером ФК "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:09
2020-09-14T12:09
2020-09-14T12:09
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости</strong>. ВТБ Капитал Инвестиции стали официальным инвестброкером ФК "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>.ВТБ Мои Инвестиции являются флагманским продуктом ВТБ Капитал Инвестиции. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. Число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции с начала 2020 года выросло вдвое - до 350 тысяч человек, ежедневно платформу используют более 160 тысяч клиентов. За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 35% - до 2,6 триллиона рублей."Группа ВТБ традиционно поддерживает развитие спорта в России. Банк выступает генеральным спонсором ФК "Динамо-Москва". Мы рады развивать данное сотрудничество в рамках платформы инвестиционных продуктов группы – ВТБ Капитал Инвестиции. Уверен, что взаимодействие с аудиторией болельщиков ФК "Динамо" будет служить развитию рынка инвестиций для розничных клиентов", - привели в банке комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.
https://ria.ru/20200828/nagrada-1576445821.html
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости
. ВТБ Капитал Инвестиции стали официальным инвестброкером ФК "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба ВТБ
.
"Бизнес выступит партнером клуба, стороны будут развивать двустороннее сотрудничество, направленное на укрепление брендов футбольного клуба Динамо и ВТБ Мои Инвестиции. Логотип ВТБ Мои Инвестиции появился, в том числе, на игровой форме динамовских футболистов и на домашнем стадионе во время проведения матчей. Партнеры также рассмотрят возможности взаимодействия через CRM-системы и развитие программ лояльности клиентов бизнеса и болельщиков клуба", - говорится в сообщении.
ВТБ Мои Инвестиции являются флагманским продуктом ВТБ Капитал Инвестиции. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. Число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции с начала 2020 года выросло вдвое - до 350 тысяч человек, ежедневно платформу используют более 160 тысяч клиентов. За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 35% - до 2,6 триллиона рублей.
"Группа ВТБ традиционно поддерживает развитие спорта в России. Банк выступает генеральным спонсором ФК "Динамо-Москва". Мы рады развивать данное сотрудничество в рамках платформы инвестиционных продуктов группы – ВТБ Капитал Инвестиции. Уверен, что взаимодействие с аудиторией болельщиков ФК "Динамо" будет служить развитию рынка инвестиций для розничных клиентов", - привели в банке комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.